MEL-MEK’te evlilik semineri verildi

Melikgazi Belediyesince Meslek Edindirme Kurslarına iştirak eden öğrenciler, öğretmenler ve semt halkına yönelik seminerler verildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:"Melikgazi Belediyesi olarak her semtte bilgilendirici ve bilinçlendirici seminerler düzenliyoruz. Bu evlilik öncesi eğitim seminerlerine yoğun ilgi gösterilmektedir. Gökkent Sosyal ve Spor Tesislerinde ‘evlilik öncesi eğitim’ hakkında Psikolog Betül Bacıoğlu tarafından önce anlatım, sonrası ise soru cevap şeklinde seminer verildi. Seminere katılanlara aile içi iletişim, evlilik çatışması, aile hukuku, eşler arası mal hukuku, aile içi şiddet ve aile sağlığı konularında detaylı bilgiler verilerek bilgilendirildi ve bilinçlendirildi.”Psikolog Betül Bacıoğlu, bir toplumun temel taşının aile olduğunu bu açıdan evlilik birlikteliğine büyük önem verdiklerini, hanımların mutlaka bu seminerlere iştirak etmeleri gerektiğini sözlerine söyledi.

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