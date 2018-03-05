Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi'nden anlamlı çağrı

Sigarayı sevme, içme, esiri olma

Kurulduğu günden itibaren çocukları bilgilendirici, birçok etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclis Üyeleri, Yeşilay Haftası münasebeti ile düzenlenen sağlık semineri ile sigaranın zararları, alışkanlığın sona erdirilmesi ve özenti ile başlayan içme yaşının küçüklüğüne dikkat cekerek şunları söylediler:

“2009 yılı Temmuz ayından itibaren kapalı yerlerde sigara içilmemesi hükmü çok güzel bir uygulama. Bu sigara içmeme yönünde ilk yasal mevzuattır. Ancak yetersizdir. Çünkü toplu kamu alanları yasak ancak çocuklu evlerde serbest yani bir anne veya baba evlerde rahatça içebiliyor. Bu yasanın alt zemini eğitimden geçer yani eğitim ile bireyleri sigaranın zararları konusunda bilinçlendirilmez ise tiryaki bir yerde mutlaka içecektir. Küçük yaşta çocuklara sigara satılmamaktadır. Sigaranın zararları her ortamda sürekli olarak anlatılmalı, resim ve panolar ile 24 saat bireylere hatırlatılmalıdır”

Tütün ve tütün mamullerinin tamamı özendiricilikten uzak tutulmalı.

Tütün ve tütün mamulü tüm ürünlerin reklamlarının yasaklanması gerektiğini, bu yasaklamanın ilk şartının tabela ve reklam panolarından başlanması gerektiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi’nin bu duyarlı davranışları ve etkinliklerinden dolayı kendilerini kutladığını söyledi.

Şenay kİRAZ, seminer verdi.

Çocuk Meclisi Üyelerine Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele İl Koordinatörü Şenay Kiraz, tarafından sigara zararları, içerisinde yer alan maddeler, toplum duyarlılığı ve eğitim ile başlayan süreç gibi konularında Çocuk Meclisi Üyelerine seminer verdi.