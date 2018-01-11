Melikgazi Belediyesi YKS 2. dönem kurs kayıtları başladı



Kayıtlatın 18 Şubat’a kadar kayıtların devam edeceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi eğitim ve eğitimcinin dostu, destekleyicisi ve yatırımcısıdır. Bunu her fırsatta her yatırım ve hizmette sergilemektedir. Nitekim orta öğretimden mezun öğrencilere yönelik yükseköğretim kurumları sınavları için 2. dönem kurslar düzenledik. Bu kurslara kayıtlar başlamış olup son başvuru tarihi 18 Şubat 2018 günüdür” dedi.



Melikgazi Belediyesi’ne ait eğitim merkezinde yer alan sınıflarda 2018 ilkbahar dönemi için derslere yönelik kurslar verileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, müfredatın üniversiteye yönelik tüm dersleri kapsadığını sözlerine ekledi.



iha

