Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi katlı kavşağın üst bölümü trafiğe açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Katlı Kavşağı’nın üst bölümünün trafiğe açıldığını, alt bölümde ise çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Melikgazi katlı kavşağın üst bölümü trafiğe açıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Melikgazi katlı kavşakta ilk etabın tamamlandığını ifade ederek, “Eylül ayı içerisinde bu kavşak için temel atma töreni düzenlemiştik. Yılbaşında bitirmiş olacağız diye söz vermiştik. Üç ay içinde Kızılırmak Caddesi ve Nuh Naci Yazgan Caddesi istikametinde trafiği açtık. İnşallah kısa sürede alt taraftaki Mustafa Kemal Paşa aksını da tamamlayıp açacağız. Söz verdiğimiz gibi çok hızlı ve dinamik bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yoğun bir gün olmasına rağmen trafiğe açıldığı gün buraya geldim. Kayseri’yi Keşfet programı, 19 Aralık Atatürk’ün Kayseri’ye Gelişi nedeniyle yaptığımız tören, Anadolu Markaları programı gibi yoğun geçen programların ardından katlı kavşaktaki son durumu yerinde görmek için geldim. Bu arada yüklenici firmamıza da teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden, kar kış demeden çalıştılar. Elhamdülillah bugün itibariyle trafiğe açtık. Kazasız belasız kullanmayı diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, katlı kavşaktaki incelemelerinin ardından Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Çelik, Büyükkılıç ile birlikte belediyeye gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Melikgazi Belediyesi’nin Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında da Başkan Büyükkılıç'tan bilgi aldı.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.