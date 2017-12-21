Melikgazi katlı kavşağın üst bölümü trafiğe açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Melikgazi katlı kavşakta ilk etabın tamamlandığını ifade ederek, “Eylül ayı içerisinde bu kavşak için temel atma töreni düzenlemiştik. Yılbaşında bitirmiş olacağız diye söz vermiştik. Üç ay içinde Kızılırmak Caddesi ve Nuh Naci Yazgan Caddesi istikametinde trafiği açtık. İnşallah kısa sürede alt taraftaki Mustafa Kemal Paşa aksını da tamamlayıp açacağız. Söz verdiğimiz gibi çok hızlı ve dinamik bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yoğun bir gün olmasına rağmen trafiğe açıldığı gün buraya geldim. Kayseri’yi Keşfet programı, 19 Aralık Atatürk’ün Kayseri’ye Gelişi nedeniyle yaptığımız tören, Anadolu Markaları programı gibi yoğun geçen programların ardından katlı kavşaktaki son durumu yerinde görmek için geldim. Bu arada yüklenici firmamıza da teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden, kar kış demeden çalıştılar. Elhamdülillah bugün itibariyle trafiğe açtık. Kazasız belasız kullanmayı diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, katlı kavşaktaki incelemelerinin ardından Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Çelik, Büyükkılıç ile birlikte belediyeye gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Melikgazi Belediyesi’nin Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında da Başkan Büyükkılıç'tan bilgi aldı.

Kurum Haberi

