Melikgazi Meclisinin konusu ‘Zeytin Dalı Harekatı’ oldu

Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Kahraman Eraslan’ın önerisi ile Melikgazi Belediye Meclisi olarak Şubat ayı Meclisinin değerlendirme konusu olarak bir bildiri yayınlanmasına karar verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “20 Ocak 2018 Cumartesi gününden bugüne kadar ile devam eden Zeytindalı Harekâtı başladıktan sonra ilk çalışmamız olan Şubat ayı toplantısında aşağıdaki basın bildirisi ile bir nebzede olsun Suriye'de ve İç güvenlik bölgesinde mücadele eden kahramanlarımızın yanında olduğumuzu dile getirmek istiyoruz” dedi. Bildiride şu ifadelere yer verildi:



“FETÖ, PKK, PYD-YPG, IŞİD Türkiye düşmanlığında buluşmuş hıyanet ve husumet ortaklarıdır. Artık oyalanacak vakit kalmamıştır, Ortak ve kurucu değerler etrafında kenetlenmekten, milli ve manevi emanetlere sahip çıkmaktan başka seçeneğimiz yoktur.



Terör örgütlerine karşı tarihin en şiddetli ve etkili mücadele ruhu çok şükür devrededir. Zeytin Dalı Harekatı; küresel zulmün terör örgütleri kanalıyla hayata geçirmeye çalıştığı kanlı hesaplara karşı Türkiye ve bölge ülkelerinin huzur ve istikrarını tesis etmek üzere planlanmış Milli ve Stratejik bir hamledir.

İçerisinde çok sayıda Türkmen soydaşımızın da bulunduğu Özgür Suriye Ordusu, Suriye’de Mehmetçikle omuz omuza çarpışan, terör örgütlerine göz açtırmayan, varlık gayesi açık olan bir oluşumdur.



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin meşru savunma ve beka mücadelesinde can pahasına yanındayız, devletimizin şanını lekeletmemeye kararlıyız, yiğit askerlerimizin duacısıyız.



Devlet ve milletin el ele verdiği bu dönemde Türkiye hasımlarının yanında yer arayanlara bizzat Türk milleti elbette hak ettikleri ders ve cevabı verecektir.

Melikgazi Belediye Meclisi olarak biliyor ve inanıyoruz ki, teröre karşı milletçe yürek yüreğe sergileyeceğimiz güçlü dayanışma, ufkumuzda biriken kara bulutları dağıtmaya yetecektir. Cenab-ı Allah'ın izniyle bu ateş çemberinin de parçalandığını göreceğiz. Ayrımız, gayrımız yoktur, biz Türk milletiyiz.”