Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MELİKGAZİ, VATANDAŞIN AYAĞINA PASPAS SERDİ

Eski paspaslar tamamen kaldırıldı Havaların soğumasıyla birlikte buzlanmadan dolayı oluşabilecek sakatlanmaları önlemek amacıyla Melikgazi Belediyesi tarafından kentin işlek caddelerindeki yaya kaldırımlarına yeni ve düzgün kıvırcık paspaslar serildi. Geçen yıl serilen eskimiş, buruşuk paspaslar ise tepki toplamıştı.

MELİKGAZİ, VATANDAŞIN AYAĞINA PASPAS SERDİ
Her zaman vatandaşa hizmet noktasında elini taşın altına koyan Melikgazi Belediyesi, kar yağışından dolayı kaldırımlarda oluşan buzlanmadan dolayı vatandaşların kayıp düşmesini önlemek için harekete geçti. Bu doğrultuda yaşanabilecek kazaların önlenmesi için Düvenönü İnönü Bulvarı, Millet Caddesi gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu kentin işlek bölgelerinde vatandaşın ayağına kıvırcık paspas serildi.
Tamamen yenilendi
Geçtiğimiz yıl serilen ve eskimiş görüntüsüyle eleştirilere neden olan paspaslar ise bu yıl tamamen yenilendi.
Vatandaş memnun
Uygulamadan vatandaşlar son derece memnun kalırken, önceki yıllarda da uygulanan bu hizmet sayesinde birçok yaralanmanın önüne geçileceği tahmin ediliyor.


Haber-Foto: Ramazan Karakuş / Osman Gazi Gün
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.