MELİKGAZİ, VATANDAŞIN AYAĞINA PASPAS SERDİ

Her zaman vatandaşa hizmet noktasında elini taşın altına koyan Melikgazi Belediyesi, kar yağışından dolayı kaldırımlarda oluşan buzlanmadan dolayı vatandaşların kayıp düşmesini önlemek için harekete geçti. Bu doğrultuda yaşanabilecek kazaların önlenmesi için Düvenönü İnönü Bulvarı, Millet Caddesi gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu kentin işlek bölgelerinde vatandaşın ayağına kıvırcık paspas serildi.Geçtiğimiz yıl serilen ve eskimiş görüntüsüyle eleştirilere neden olan paspaslar ise bu yıl tamamen yenilendiUygulamadan vatandaşlar son derece memnun kalırken, önceki yıllarda da uygulanan bu hizmet sayesinde birçok yaralanmanın önüne geçileceği tahmin ediliyor.