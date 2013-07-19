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Melikgazi'de Bin Kişilik İftar Sofrası

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Karacaoğlu mahallesinde katıldığı iftarda, Ramazan ayının özünde birlik, beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma gibi ulvi değerlerin olduğunu, bu amaç ile belediye olarak mahalle iftarları ile mahalleyi bir araya getirdiklerini söyledi.

Melikgazi'de Bin Kişilik İftar Sofrası
Melikgazi Belediyesi olarak yaz aylarında aynı fırından, aynı bakkaldan, aynı toplu ulaşım araçlarından faydalanan ancak yanı mahallede oturmalarına rağmen birbirlerini tanımayan mahalle sakinleri için mahalle piknikleri düzenlediklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak ramazan ayı içerisinde olmaktan dolayı bu geleneğimizi mahalle iftar sofralarına dönüştürdüklerini kaydetti.

Belediye Başkan yardımcıları, Daire Müdürleri ile birlikte Karacaoğlu Mahallesi Milli Egemenlik İlköğretim Okulu bahçesinde bin kişilik iftar çadırına konuk olan Büyükkılıç, iftar alanında bölge halkı ve özellikle ev hanımları ile gençler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Katıldığı iftarda konuşan Büyükkılıç, "Ramazan ayı bereket ayıdır. Bu ay içerisinde insanlar nefis muhasebesi yapar. Ayrıca toplumda yerini bulmaya çalışır. Çünkü toplum birlik ve beraberlik içerir. Ramazan ayı paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergiler. Günlük koşuşturmada birey çoğu zaman komşusunu tanımıyor. İşte ramazanın güzelliği burada, pişirilen bir kap çorba komşu ile paylaşılır. Teravide birlikte olunur. Özelikle bu tür mahalle ve toplu iftarlarda bir araya gelerek sohbet eder, tanışır ve dostluklar kurar. İftar sofraları dostlukların, arkadaşlıkların vesiledir. Bu açıdan bundan sonra mahalle iftarlarını süreklilik haline getireceğiz" diye konuştu.

İftar sonrası mahalle halkı ile çay içen Büyükkılıç'a mahalle muhtarı Timur Gülmez anlamlı hizmet ve mahalleye yapılan yatırımlardan dolayı plaket takdim etti.
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