Melikgazi'de Haşeratla Mücadele Sürüyor

İlkbahar döneminde haşarat ile mücadele çalışmalarını başlattıklarını ve bir telefon ile ekiplerin ilaçlama yaptıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, yine ilçe sınırları içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda talep edildiği takdirde ilaçlama çalışmasını yerine getirdiklerini belirtti.

Melikgazi Belediyesi olarak yeni bir ilaçlama makinesi satın aldıklarını ve bu ilaçlama makinesi ile daha etkin, verimli ve daha kısa sürede alan ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“ Melikgazi İlçesinin yerleşim alanı büyümekte ve bu fiziki büyümeye paralel olarak nüfusu artmaktadır. İlçe sınırları içerisinde 81 mahallemiz bulunmaktadır. Geniş bir alanda daha etkin ve verimli bir hizmet için teknolojinin her türlü yeniliklerini ve araçlarını kullanıyoruz. Yeni bir araç aldığımız gibi bu aracın arka tarafında 36 beygir gücünde 50 metre yatay ve mikro dozajlama ile ilaçlama yapabilen ilaçlama makinesi yerleştirdik. Daha kısa sürede daha çok alan ilaçlanmış olmaktadır. Araç üstü ilaçlama haznesi 360 derece dönebilmektedir. Bu teknik ile ilaçlama da etkinliği artırmaktadır. Yeni alınan ilaçlama makinesi ile yol kenarlarında, park ve bahçelerdeki ağaçlar etkili bir şekilde ilaçlanmaktadır. İlaçlama ile yaprak biti, ağaç sineği, örümcek ve kemirici böcekler imha edilmektedir. Dolayısı ile çevre sağlığı korunmaktadır ” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, yine ilçe sınırları içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda talep edildiği takdirde ilaçlama çalışmasını yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.