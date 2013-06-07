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Melikgazi'de Muhtarlar Toplandı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sadece İldem Bölgesi muhtarlarının iştirak ettiği lokal Muhtarlar Toplantısının Melikgazi Belediyesi TOKİ Sosyal ve Spor Tesisleri binasında gerçekleştirildiğini söyledi.

Melikgazi'de Muhtarlar Toplandı
510 bin nüfusu ile Kayseri’nin yüzde 50'sine hizmet verdiklerini ve özellikle 2009 yılından sonra yeni bağlanan bölgelere adeta hizmet ve yatırım yağmuruna tutulduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, ''Gelişen ve büyüyen ilçemizde her semtte dengeli büyüme ve yatırım için bölge muhtarlar toplantısı düzenliyoruz. Bu vesile ile muhtarlarımız ile sık sık bir araya geliyoruz. Büyüyen ve gelişen ilçemizde daha verimli, etkili ve herkesin söz alabileceği ve rahatça konuşabileceği bir toplantı için bölge muhtarlar toplantısı düzenlemeye karar verdik. Bugün Melikgazi İlçesinin İldem bölgesinde yer alan altı muhtarımız ile beraber olduk. Bölge hizmetlerini masaya yatırdık'' dedi.
İldem-Mimarsinan-Toki ve Gesi bölgesinde yer alan 7 muhtarın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda her muhtardan mahallelerindeki acil yapılması istenen hizmetler hakkında bilgiler alındığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, mahallelerin Melikgazili olmanın farkını yaşadıklarını ve gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı da muhtarların teşekkür etiklerini kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçeyi 6 muhtarlık bölgesine ayırdıklarını ve Bel-Sin ile İldem olmak üzere 2 bölgede muhtarlar ile toplantı düzenleyerek, sorun ve dilekleri tespit ettiklerini ifade etti.
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