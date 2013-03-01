Melikgazi'den 20 Bin Çiçek

İlkbahar aylarında ilk açan lale çiçekleri için her yıl sonbahar da dikim yaptıklarını ve bu yıl 2013 ilkbaharı için Menekşe, Mine Verbena, Cam Güzeli, Alev Çiçeği, Begonya, Pervane, Vapur Dumanı, Petunya, Tagates, Kedi Tırnağı ve Mozaik Beyaz gibi toplam 16 ayrı mevsimlik çiçek fidesinin park ve bahçe ile orta refüjlere dikiminin yapılacağını belirten Başkan Vekili Rıdvan İlkaya “ Melikgazi Belediyesi çevreci ve doğa dosta bir belediyedir. Çalışmaları ile bunu göstermiş ve bakanlık sertifikası ve ödülleri ile kanıtlamıştır. Her yıl 150 bin adet fidanı halkında katılımı ile birlikte toprakla buluşturuyoruz. Lale, menekşe, aslanağzı, kadife, karanfil,ipek çiçeği, mina ve zinya gibi mevsimlik çiçekleri ilçemizin muhtelif alanlarına ekere,k adeta çiçek bahçesine dönüştürüyoruz. 2013 ilkbahar döneminde iğne, ibreli türü çam çeşitleri ile akasya, çınar gibi yapraklı fidanlar alındı” dedi.

İlçe sınırları içerisinde dikilmek üzere meyve fidanlarının da alındığını ve bu meyve fidanların vatandaşlara dağıtılacağını ifade eden Başkan Vekili Rıdvan İlkaya, bu çalışma ile hem estetik bir görünüm, hem görsel bir çevre oluşturduklarını, ayrıca insanın iç dünyasına yani gönüllere hitap ettiklerini sözlerine ekledi.