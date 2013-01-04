Melikgazi'den Aşure İkramı

TOKİ Bölgesi aşure ikramına Melikgazi Kaymakamı Hasan Karahan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas, mahalle muhtarları, belediye daire müdürleri, pazar esnafı ile çok sayıda bölge halkı katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Aşurenin içerisinde 12 çeşit malzeme bulunuyor. 6 kazanda pişirilen yaklaşık 6000 kişilik aşure ikramı vatandaşlar tarafından büyük bir ilgili ile karşılandı” dedi. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara aşure ikramında bulunarak, sohbet etti.

Bölge halkına aşure ikramı sonrası kapalı semt pazaryerinin yanında yapımı tamamlanan sosyal ve spor tesislerini gezen Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak bugün TOKİ Bölgesi Demokrasi Mahallesinde 6000 kişilik aşure ikramında bulunduk. Ayrıca yapımı tamamlanan TOKİ Sosyal ve Spor tesislerini gezdik. Burada Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına katılan öğrenciler ile sohbet ettik” diye konuştu.

Büyükkılıç, “Sınıflarda kurs gören kursiyerlerin şevk ve heyecan içinde olması, memnuniyetlerini bildirmeleri bizleri çok mutlu etti. Aşure ikramı ile hemşerilerimiz ile birlikte oluyoruz. Bu vesile ile sohbet ediyoruz. Yani aşure bir bakıma birlik ve beraberliğimize vesile oluyor. Bu bir sosyal paylaşımdır. Bu tür sosyal paylaşım ve dayanışma etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.