Melikgazi'den Deprem Araştırma Merkezine Destek

Tavukçu Mahallesinde yer alan Çağırağası Konağının onarılarak Erciyes Üniversitesi tahsis edilmesi ile tarihi yapının bilimin ve kültürün hizmetine sunulduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclis kararı ile bu sefer Deprem Araştırma laboratuarına malzeme, araç-gereç ve ekipman desteği sağlanacağını ve yine bilimin hizmetine sunulacağını belirtti.

Türkiye’nin deprem fayları üzerinde kurulu olduğunu ve toplum olarak depreme karşı her türlü tedbirin alınmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bina yapımında kullanılan yapı malzemelerin test edileceği laboratuar ile ilgili olarak şunları söyledi.

“Melikgazi Belediyesi olarak her zaman eğitime ve öğretime önem veriyoruz. Açmış olduğumuz okullar, meslek edindirme kursları bunların birer örneğidir. Belediye olarak ilçemiz adeta bir bilim yuvasıdır. 4 üniversitesi ile bir üniversiteler şehri olmuştur. Geçen yıl tarihi Çağırağa konağını aslına uygun olarak onardık ve Erciyes Üniversitesine yani bilimin ve araştırmanın merkezine tahsis ettik. Şimdi ise yine Erciyes Üniversitesinde yer alan Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Deprem Araştırma laboratuarına ise malzeme ve ekipman konusunda destek olacağız. Belediyemiz yine eğitim ve bilimin hizmetinde olduğunu bir kez daha sergilemiş olacaktır”

Başkan Memduh Büyükkılıç, Deprem Araştırma Laboratuarına yapılacak destek ve katkılar ile sadece bilime hizmet edilmiş olmayacağını Kayseri de yer alan ve bundan sonra yapılacak bina ve yapıların betonarme malzeme kontrolüne de hizmet edilmiş olacağını sözlerine ekledi.