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Melikgazi'den Esnafa Uyarı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan işyeri sahiplerine uyarıda bulunarak Pazar günü işyerlerini açmak isteyenlerin mutlaka 2013 yılı 12 aylık süre için ‘ hafta sonu işyeri açma ruhsatı ‘ almaları gerektiğini söyledi.

Melikgazi'den Esnafa Uyarı
Hafta sonu işyeri açmak için yasa gereği bazı belgelerin düzenlemesi ve bulundurulması gerektiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç ‘Yapılan denetimlerde bazı işyerlerinin hafta sonu işyeri açma ruhsatlarının geçerlilik süresinin sona erdiği tespit edilmektedir. Esnafların Pazar günleri iş yeri açabilmeleri için bağlı bulunduğu esnaf derneğinden izin almaları gerekmektedir. Oda veya derneklerinden belge getiren iş yeri sahipleri diğer gerekli evraklarla belediyemize müracaat ederek ruhsatlarını alabilmektedirler. Ayrıca Pazar günü iş yeri açma ruhsatı olanlar da bu ruhsatlarının sürelerini uzatmaları gerekmektedir. Aksi halde yasal işlem yapılacaktır.‘ dedi.
Berberler ve Kuaförler Odasının almış olduğu karar gereği bu iş ile uğraşan meslek sahiplerinin Pazar günü işyerlerini açamayacaklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, işyeri sahiplerine uyarıda bulunarak esnafların önce sözlü, sonra yazılı olarak uyarıldığını ancak aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutularak gerekli yasal işlemlerin yapıldığını kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç,bu konu ile ilgili yapılan her türlü şikâyetin değerlendirildiğini ve ekiplerce denetimlerin sürekli olarak devam ettirildiğini sözlerine ekledi.
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