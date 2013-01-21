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Melikgazi'den Karne Hediyesi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan 5 ayrı ilköğretim okulunda 2. ve 3. sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak hikaye kitabı verildiğini bildirdi.

Melikgazi'den Karne Hediyesi
Melikgazi Belediyesi olarak eğitime ve öğretime büyük önem verdiklerini, gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerle de bunu tescillediklerini, 2012-2013 yarı yıl döneminde Gecekondu Önleme Bölgesinde yer alan 5 ayrı okulda karne hediyesi olarak hikaye kitabı dağıttıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Belediye olarak her yıl öğrencilere gerek başarıya teşvik gerek ise okuma alışkanlığını kazandırmak amacı ile kitap hediye ediyoruz. Bu yıl Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan Hacı Aydıncı, Ayşe-Ahmet İnci, Mustafa Kemal, 80. Yıl ve Zenger Güç ilköğretim okullarında okuyun 2 ile 3. sınıf öğrencilerin tamamına hikaye kitabı verdik'' dedi.
Okulların yarıyıl tatili öncesi hikaye kitaplarının dağıtılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, dönem sonunda her yıl olduğu gibi okul birincilerine yine bisiklet hediye edileceğini kaydetti. Başkan Memduh Büyükkılıç, geleceğe yatırıma büyük önem verdiklerini bu neden ile okullar yaptırdıklarını, okullarda öğrenciler için her türlü sosyal ve spor tesisi inşa ederek, 18 ayrı bölgede öğrencilere dersleri ilgili kurslar düzenlediklerini de kaydetti.
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