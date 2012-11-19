Melikgazi'den Muharrem Aşuresi

İçerisinde 12 çeşit malzemenin bulunduğunu ve 2 kazanda pişirilen yaklaşık 2.500 kişilik aşure ikramının vatandaşlar tarafından büyük bir ilgili ile karşılandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu hafta her gün bir semtte aşure ikramında bulunulacağını kaydetti.

Aşure gününün, birlik ve beraberliğe, sıkıntıların giderilmesine vesile olması temennisinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç ”Mübarek Muharrem ayında, kültürümüze sahip çıkma anlayışı içerisinde geleneğimizi devam ettiriyoruz. Herkese afiyet olsun” dedi.

Dağıtılan aşureleri afiyetle yiyen vatandaşlarda Melikgazi Belediyesine teşekkür ederek, Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan bu organizasyonun diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olması temennisin de bulundular.