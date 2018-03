Melikgazi'den Temizlik Seferberliği

Her yıl havaların müsait olduğu dönemlerde belediye olarak gerçekleştirilen temizlik kampanyaları ile kısa sürede şehrin genel temizliğinin yapıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesini Batı ve Doğu olmak üzere iki bölgeye ayırdıklarını, dolayısı ile iki ekibin mahalleler de kapsamlı bir temizlik çalışma sergilediklerini kaydetti.

Belediye olarak mahallelere yönelik temizlik ekiplerinin her gün çöpleri düzenli olarak topladığını, cadde ve sokakların temizliğinin yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç ” Yağan karların erimesi ile birlikte ortaya çıkan kirlilik ve birikintiler bu çalışma ile komple bir temizlik sonucunda bertaraf edilmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimize Fen İşleri de makine desteği sağlamış, toplam 7 süpürge aracı, küçük ve büyük olmak üzere 6 adet kepçe, 18 kamyon ve 120 süpürge işçisi ile temizlik kampanyamız başlamıştır” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, bahar temizliği kampanyasının 28 Ocak ile 22 Şubat tarihleri arasında tamamlanacağını ve hangi gün hangi semtlerde temizlik yapılacağının daha önceden planlamasının yapıldığını sözlerine ekledi.

Başkan Yardımcısı Mehmet Yerebasar ise genel temizlik kampanyası çerçevesinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacağını,bu çalışmanın saat 15.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirileceğini söyledi.

Temizlik Kampanyasının başlatıldığı Yeniköy Mahalle Muhtarı Necmettin Kale ile Esenyurt Mahalle Muhtarı Ahmet serpil, belediyenin her yıl gerçekleştirdiği temizlik kampanyaları ile kaldırımların deterjanlı su ile yıkanıldığını, hurda araçların kaldırıldığını, görsel çirkinlik ve çevre kirliliği oluşturan unsurların bertaraf edildiğini bundan dolayı da çok faydalı bir çalışma olduğunu ifade ettiler.