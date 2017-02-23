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Melmek öğrencilerinden tezhip sergisi

Melikgazi Meslek Edindirme Kursları (Melmek) öğrencilerinin yaptığı tezhip eserleri sergilendi.

Melmek öğrencilerinden tezhip sergisi

Bir alışveriş merkezinde sergilenen Keykubat Mahallesi’nde bulunan Fedakar Gülderen Sosyal ve Spor Tesislerindeki tezhip kursu öğrencilerinin eserlerine dair bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesince her yıl ilk ve sonbahar olmak üzere iki dönem halinde Meslek Edindirme kursları açıyoruz. 16 ayrı semtte kurs merkezimiz mevcuttur. Bu kurslarda tezhip bölümünde yer alan öğrencilerin hazırlamış olduğu SABRIN MÜKAFATI temalı ve 62 eserin yer aldığı sergisinin açılışını gerçekleştirdik. Çok yoğun ilgi var. Bundan dolayı bu tür kursların devamı için her zaman öncülük edeceğiz” dedi.
Bu tür kurslar ile Anadolu kültür ve sanatının öğretildiğini, gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olduğundan dolayı bölgesel kültürün yaygınlaştırıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Tezhip Sanatının yapılmasında öncülük eden kurs öğretmenlerini kutladığını kaydetti.

İHA

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