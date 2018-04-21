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“MEMDUH BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN”

Bir süre önce Melikgazi Belediyesince tadilatı gerçekleştirilen Hilmi Paşa Mescidi cemaati Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılşaç’a teşekkür ederek, ‘Başkanımızdan Allah razı olsun, tarihi mescit yeniden hayat buldu’ dedi.

“MEMDUH BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN”
Hilmi Paşa Mescidinin belediye tarafından tadilatının gerçekleştirilmesinin ardından Camikebir Ulu Sokakta bulunan cemaat ve çevre esnafı memnuniyetlerini dile getirdi.
Cemaat de arttı           
Hilmi Paşa Cami İmam-Hatip’i Yunus Aslanoğlu; iki senedir Hilmi Paşa mescidinde görev yaptığını söyledi. İmam-Hatip Aslanoğlu şöyle konuştu; “ Melikgazi Belediyesinin tadilat işinden sonra cemaatimizde artış oldu. Yapılan tadilattan cemaat memnun kaldı. Bizler de memnunuz. Tarihi bir mescit yenilenince daha güzel oldu. Yapandan yaptıranlardan Allah razı olsun. Huzur önemlidir. Tadilat sonrasında cemaatimiz huzur buldu. Mescid, temizliği ve tarihi konumu ile artık turistlerin dikkatini daha çok çekiyor. Gelip gezip fotoğraf çekip gidiyorlar.”

Çevresine banklar kondu
Hilmi Paşa mescidi cemaatlerinden Ahmet Tüfekçi ise şunları kaydetti:
“Mescidimizi tepeden tırnağa Melikgazi Belediyesi onardı. Mescit etrafına banklar konuldu. Çöp konteynırı verildi. Allah Memduh Başkan’dan razı olsun. Mescit ve etrafı hayat buldu.”
Mescidin en yaşlı cemaati olan Mustafa Çağlıköse; “ Melikgazi Belediye Başkanımızın maşallahı var. Dinine sadık bir insan. Dinine, milletine, vatanına hizmet eden bir insan. Melikgazili vatandaşların ağızında çıkanı hemen kabul eden bir kişiliği var. Eğer vatandaşın bir sıkıntısı varsa o vakit o sıkıntıyı çözer” dedi.
Esnaf ve Hilmi Paşa Mescidi cemaatinden İbrahim Tüfekçi ise şöyle konuştu:
“1980 yılından bugüne Hilmi Paşa etrafında esnaflık yapıyorum. O yıllarda hocası dahi yoktu mescidimizin... Çok bakımsızdı. Çok şükür son zamanlarda hayırseverlerin katkısı ve Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın katkılarıyla rengi değişti. Mescit hayat buldu. İnsanlar huzurlu rahat bir ortamda yaşıyorlar, çok mutlular. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

 
Haber: M. Furkan Şahin- Remzi Yıldırım
 
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