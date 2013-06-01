Memursen Mayıs Ayı Toplantısı Yapıldı

Bir restoranda düzenlenen toplantıya, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Yardımcısı Zahit Borak, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve çok sayıda sendikalı katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Zahit Borak, “Ortak bir söylem geliştirmek, ortak bir dil kullanmak, aynı değerlere vurgu yapmak için il divan toplantıları çok önemlidir. Bir kitle örgütü olarak bu ülkenin birikimi, beyni, öncüsü olmak durumundayız. Misyonumuzun gereği ülkenin çimentosu ve harcı biz olmalıyız. Bir yandan kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korurken diğer taraftan ümmete, insanlığa ve ülkemize bir vefa borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. Hak arayan bir örgüt olarak her tür haksızlığa, hukuksuzluğa karşı durmalıdır. Memur-Sen 707 bin üyesiyle yine ülkemizin yetkili konfederasyonu olmuştur. Aynı zamanda 10 sendikamız yetkilerini tekrar egale ederek tekrar yetkilendirilmişlerdir” diye konuştu.

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, “Memur-Sen misyon ve vizyon itibariyle Türkiye cumhuriyet tarihinde her zaman insana hizmet noktasında yapma ilkleri yapmayı kendisine ilke edinmiştir. Darbe zihniyetçilerine karşı dur diyen, postalcılara, elektronik bildirgecilere, ‘acaba bu sabah bir darbe yapılabilir mi?’ diyen demokrasiye balans ayarı çekenlere karşı dur diyen, insana hizmeti kendine odak haline getiren bir misyonun temsilcileriyiz. İnsanın insan olduğu için aşağılandığı, ötekileştirildiği elit insanların ‘siz kim olursanız olun, sizi ancak biz yönetiriz’ dediği toplumda Memur-Sen ve sizin gibi gönül dostlarıyla birlikte yeter söz milletin demiştir. Bugün itibariyle Memur-Sen üzerine düşen görevi yapmış ve yapmaya da devam edecektir” şeklinde konuştu.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Vekili Ahmet Özer, “Bugün 31 Mayıs ama 2 gün önce 29 Mayıs’ı kutladık. 29 Mayıslar eskiden biraz daha coşkulu kutlanırdı. Son zamanlarda 29 Mayıs’ı ihmal eder gibi bir durumumuz var. İnşallah bundan sonra 29 Mayısları daha coşkulu ve istekli kutlamaya devam edeceğiz. Bizlerde Memur - Sen olarak 29 Mayısları daha güzel kutlama çabası içerisinde olacağız. Çünkü 29 Mayıs bir anlamda Anadolu’nun İslamlaşması, Türkleşmesi mührünün vurulduğu gündür. Artık Bizans’ın ve onun kalıntılarının tamamen Anadolu’dan çıkarıldığı, yok edildiği günün adıdır. O nedenle 29 Mayıs’ı unutmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.