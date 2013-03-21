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Memursen'den Huzurevi Ziyareti

Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan ve Memur-Sen Kadın Komisyonu üyeleri, Yaşlılar Haftası münasebetiyle Huzurevi’ni ziyaret etti.

Memursen'den Huzurevi Ziyareti
18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Huzurevi’ne ziyarette bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan ve sendika kadın komisyonu üyeleri, yaşlılara çiçek dağıtarak, sohbet etti.
Aydın, huzurevinde yaptığı konuşmasında, “Memur-Sen olarak kadın komisyonlarımızın düzenlemiş olduğu 18-24 Mart tarihleri arası Yaşlılar Haftası münasebetiyle burada bulunuyoruz. Bildiğimiz gibi bizim geçmişimiz, geleneğimiz yaşlılara sahip çıkmamızı emrediyor” ifadelerinde bulundu.
Yaşlılara sahip çıkılması gerektiğini belirten Kalkan, “Kuran-ı Kerim’in emrine göre, anne ve babalarımıza, yaşlılarımıza sahip çıkmak durumdayız. Bu münasebetle Memur-Sen ailesi olarak yaşlılarımızı ziyarete geldik. Onlara çiçek hediye edeceğiz” diye konuştu.
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