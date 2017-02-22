'Menfez paşası'ndan tutarsız ifadeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele saldırı düzenleyen ekipte yer alan ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu, davanın ilk duruşmasında, emniyet ve savcılıktaki ifadelerini reddeden beyanlarıyla dikkati çekti.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sanıklarından Zekeriya Kuzu, adliye sarayındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılan duruşmada, emniyet ve savcılıkta önceden verdiği ifadeleri kabul etmedi.

Emniyet ve savcılıktaki tutarsız ifadeleriyle dikkati çeken Kuzu, duruşmada ise önceki beyanlarıyla çelişen ifadeler kullandı. Mahkemede her şeyi reddeden Kuzu, daha önceki anlatımlarını "senaryo" olarak niteleyen savunmasıyla dikkati çekti.

FETÖ'nün "suikast timi"nde yer alan ve yakalandıktan sonra Muğla Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alınan Kuzu, Marmaris'teki saldırının tüm detaylarını anlatırken, saldırı sonrası firar sırasında yaşananları da aktarmıştı.

Örgütle nasıl tanıştığını anlatmıştı

Mahkemede, FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığını ileri süren ve "İfadelerimde belirttiğim zaman ve şahısların yüzde 99'u hayali. Üzerimdeki baskı nedeniyle böyle bir senaryo kurdum." diyen Kuzu, savcılık sorgusunda ise saldırı sonrası kaçmaya çalışırken dinlenme sırasında "İsmail Yüzbaşı" isimli özel kuvvetçinin kendilerine dönerek 'Burada hizmet hareketinden olmayan var mı?' diye sorduğunu, buna kendisi dahil orada bulunan 18 kişinin itiraz etmediğini vurgulamıştı.

Menfez içinde yakalanmıştı

Marmaris Çetibeli bölgesinde bir menfez içinde yakalanması nedeniyle "menfez paşası" olarak da anılan Kuzu, daha önceki savcılık ifadesinde FETÖ ile Konya'da görev yaptığı 2005-2006 yıllarında kendisi ile ilgilenen "Yavuz" ismindeki kişi aracılığıyla tanıştığını, İzmir'e tayini çıktığında da Bornova'ya gelen bu şahsın kendisini "öğretmen Arif" olarak tanıtan biriyle tanıştırdığını belirtmişti.

Savcılıkta "eminim", emniyette "emin değilim"

Kuzu, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerde FETÖ'ye üye olduğunu söylediği 57 subay ve astsubay ismi vererek "güvenlik güçlerine yardımcı oluyor" izlenimi vermesine karşılık, mahkemede bu isimlerin tamamıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını ileri sürdü.

Savcılık ifadesinde FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen askerlerle ilgili bilgiler veren Kuzu, FETÖ'ye mensup kişilerin isimlerinin sorulması üzerine "Ben bu isimlerin hepsini tanıyorum. 57 kişi olarak belirttiğim kişilerin bu yapı içerisinde faaliyet gösterdiğinden eminim. Diğer 23 kişinin ise bu yapı içinde olduklarını duydum ancak emin değilim." demişti.