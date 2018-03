MERKEZİN TAM ORTASINDAKİ PARTİ

Kayseri Gündem gazetesi olarak İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin’i ziyaret ederek, devam eden teşkilatlanma çalışmalarını ve hedeflerini konuştuk. Sorularımıza içtenlikle yanıt veren Başkan Hüseyin Tekin iddialı açıklamalarda bulundu.

Muhalefet değil, iktidar olacaklarını dile getiren Başkan Tekin; “Türkiye’de yeni bir parti bekleniyordu. O partinin adı İYİ parti idi. Herkese hayırlı olsun” dedi.

Başkan Tekin ile yaptığımız söyleşi şu şekilde:



Başkanım, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. İl ve İlçe teşkilatları büyük oranda şekillendi. Çalışmalarınız da devam ediyor. Genel olarak bahsedecek olursak İyi Parti Kayseri’ de teşkilatlanmaya başladığından bu yana ne yaptı ve neler yapacak? Genel bir değerlendirme yapacak olursak neler söylersiniz?

17 Kasım 2017 günü genel merkezimiz tarafından Kayseri İl teşkilatını kurmak üzere görevlendirildim. O hafta şehir dışındaydım. 19 Kasım 2017’den itibaren yoğun olarak Kayseri İl teşkilatını kurmak üzere çalışmalara başladık. İlk iş olarak binamızın yerini tuttuk ve ondan sonra şans bize yardım etti ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşı karşıya kaldık. Çok yoğun bir trafik oluştu. O zaman anladım ki biz doğru bir iş yapıyoruz. Vatandaşlarımız İyi Parti’de görev almak istediklerini benim atanmamdan bir saat sonra söylemeye başladılar. Hemen İl merkezinde bir yer aramaya başladık ve şans da bize yardım etti. Hemen Kocasinan, Melikgazi ve İl teşkilatımızın olduğu binayı kiraladık. Bunların işlemlerini yaptık ve daha boya badana aşamasında iken bile yoğun bir ziyaretçi trafiğimiz oldu. Devamında teşkilatlarımızı kurmak için görüşmelere başladık: Nihayetinde ise Melikgazi İlçe Başkanlığına Süleyman Bozkurt’u, Kocasinan İlçe başkanlığına Serap Durmuş’u atadık. Daha sonra da Talas İlçe Başkanlığına Osman Haymana’yı getirdik. Daha sonra Sarız, Felahiye, Yahyalı, Yeşilhisar, Bünyan, İncesu, Yeşilhisar teşkilat Başkanlarımızı belirledik. Toplamda on teşkilatımıza atama yapıldı. Altı ilçemizde ise teşkilatlanma çalışmalarımız sürüyor. Çok büyük rekabet var. Biraz orayı tanıyabilmek adına, oradaki gruplarla görüşmek adına biraz onları erteledik. Önümüzdeki hafta içi diğer altı ilçemize de atama yaparak Kayseri’deki 16 ilçemizde teşkilatlanmamızı tamamlamış olacağız. Böylelikle 1 ay gibi kısa bir sürede Kayseri’deki teşkilatlana çalışmalarımız tamamlanmış olacak.



BEKLENEN PARTİ İYİ PARTİ

Siyaset yapmak zor, Kayseri’de daha da zor olsa gerek. Siz de zor bir göreve talip oldunuz…

Bizim bir şansımız var, bu şans nedir? Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum vatandaşlarımız tarafından da görülüyor. Herkeste bir kanaat oluşturuyor. Şu an İYİ Parti için bir şey demek lazımsa; beklenen parti imiş. Yani vatandaşımız bir şeyi bekliyormuş, bir kurtuluş bekliyormuş. İnsanlar karamsar olacağız kaygısından kendilerini kurtaracak bir parti arayışı içerisindelermiş. Yani bizimle birlikte olmak isteyen zaten çok insan vardı ve bu ilk günlerde biz nasıl üç yüz, dört yüz kişiyi toplarız diye düşünürken bunun üç dört katı teveccüh ile karşılaştık.



Partinizin Genel Başkanı Meral Akşener’in de dediği gibi İYİ Parti ile Türkiye’ ye iyi olacak mı?

İnşallah… Amacımız hem iyi olmak hem iyi etmek... Zaten ülkemiz iyi olmaz ise bireysel olarak iyi olmamız mümkün değil. Türkiye’nin iyi olması da iyi kadrolara bağlı. Biraz önce bahsettiğim beklenen parti durumu da oradan çıkıyor. Çünkü ülkede hakikaten herkeste bir bunalmışlık sendromu var. İktidarın yarattığı ortam insanlarda bir umutsuzluk oluşturuyor. Şimdi bu umutsuzluğa güneş doğacak bir parti var. O parti İYİ Parti. İnşallah yapılacak seçimlerde iktidar olacağız. Bundan hiçbir şüphemiz yok.



Seçimler demişken, önümüzde genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Parti olarak nasıl hazırlanıyorsunuz?

Henüz daha o tür hazırlığa başlamadık. İlk yönetim kurulu toplantımızı önceki akşam yaptık. Daha sonra görev dağılımını yapacağız. İlk işimiz de öncelikle seçime hazırlanmaktan ziyade vatandaşın hem nabzını tekrar tutmak hem de yaşadığımız ortamdaki eksikliklerle ilgilenmek üzere komisyonlar kurmak… Arkadaşlarımız sahaya inecekler, herkesle birebir temas halinde olacağız. Zaten inanın öyle zamanlar oluyor ki binamızın günlük ziyaretçi sayısı beş yüz-altı yüz kişinin üzerine çıkıyor. Bu şimdiye kadar belki birkaç partide ancak görülmüştür.



Üye kaydı ne zaman başlıyor?

Üye kaydına dün itibarıyla başladık. Çünkü teşkilatların tamamlamasını da yeni yapmış olacağız.



Yeni bir Partisiniz. Zaman zaman gerek logosu ile gerek MHP’den kopmalar ile ilgili eleştiriler yapıldı . Buna siz de şahit oldunuz. Hatta genç Parti’ye benzetenler bile oldu. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz bu olayların dışındayız. İyi Parti muhalefette duracak bir parti değil. Hedefimiz muhalefet değil iktidar. İYİ Parti merkezin tam ortasında, ne sağında ne solundadır. Aynı merkezin ortasında olan ancak kendini vatansever olarak tanımlayan merkezin sağında ve solunda olan herkesle de işbirliği yaparak hedefe yürüyeceğiz. Biz başka bir partinin ne devamıyız ne de ikincisiyiz. Biz tamamen yeni bir partiyiz; İyi Parti adımız… Vatanseverlik kıstas olmak üzere merkezin sağında ve solunda olan herkese kapımız açık. Türkiye’yi iyi yönetmek istiyoruz. Bu konuda bizimle çalışacak olan herkese de kapımız açık.



Ayrıştırıcı değil birleştirici parti olacaksınız yani…

Kesinlikle öyle olacağız.



Diğer partilerden de katılım oldu. İYİ Parti dolayısıyla aynı görüşteki insanların ortak buluşma noktası gibi mi oldu?

İYİ Parti diğer partilerde görev yapmış arkadaşların da gündemindeydi. Geçmişte demokratik sol partide görev yapmış, BBP’de il Başkanlığı yapmış veya yardımcılığı yapmış, CHP’de yönetici konumundaki arkadaşımız ve hatta AK Parti’de görev yapmış arkadaşlarımız gelerek bizimle çalışmak istediklerini söylediler. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Çünkü bizim amacımız Türkiye’nin iyi olması...



KİME OY VERECEĞİM KAYGISI SON BULDU

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Çok teşekkür ederim. İlave olarak çok saygı değer halkımıza şunu belirtmek isterim ki; “Artık beklenen iyilik güneşi doğdu. Kime oy vereceğim kaygısı son buldu. Artık hiç düşünmeden oy vereceğiniz parti var. Artık güvenebileceğiniz bir lider var. O liderin ismi Meral Akşener. Hiçbir endişeye kapılmadan vicdanı, merhameti, iyiliği seven herkesin partisi İYİ Parti olacak.”

Söyleşi: Ramazan Karakuş