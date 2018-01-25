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METEOROLOJİDEN SİS, DON VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji, Kayseri, için sis, don ve buzlanma uyarısında bulundu.

METEOROLOJİDEN SİS, DON VE BUZLANMA UYARISI
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden yarına kadar  Kayseri’de sis, don ve buzlanma meydana geleceği belirtildi. Sis, don ve buzlanma Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de etkisini gösterecek.
Söz konusu illerde ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
AA
 
 
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