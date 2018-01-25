METEOROLOJİDEN SİS, DON VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden yarına kadar Kayseri’de sis, don ve buzlanma meydana geleceği belirtildi. Sis, don ve buzlanma Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de etkisini gösterecek.

Söz konusu illerde ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

AA



