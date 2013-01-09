Metin Kaçan İntihar Etti

Kaçan’ın Üsküdar’a gitmek üzere bindiği taksinin sürücüsü Yüksel Güçlü, olaydan sonra gittiği Çengelköy Polis Merkezi’nde, “Fotoğraf çekeceğini söyleyip yavaşlamamı istedi. Yavaşlayınca da cüzdanını ve telefonunu bırakıp otomobilden fırlayıp korkulukları aşarak kendini Boğaz’a bıraktı” dedi. Sosyal medya iki gündür Kaçan ile ilgili söylentilerle çalkalanırken, suskunluğunu bozan ağabeyi Hasan Kaçan, tiwitterden attığı mesajda: “Metin Kaçan ile ilgili bilgiler maalesef doğrudur. Aile olarak bir umuttur diyerek paylaşmadık. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ederiz.” dedi.



Taksicinin karakolda verdiği ifadeye göre olay geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı meydana geldi. Karakola panik halinde gelen 34 TFL 25 plakalı taksinin sürücüsü Yüksel Güçlü, Esenler’den taksisine binen müşterisi ile sohbet ederek Köprüye kadar geldiklerini anlattı. Şoför Güçlü karakoldaki ifadesinde, “Bana yazar Metin kaçan olduğunu söyledi. Üsküdar’da evi varmış oraya gideceğini söyledi. Köprüye girdikten sonra fotoğraf çekeceğini söyleyerek yavaşlamamı istedi. Aklıma kötü bir şey gelmediği için yavaşladım. Ben ne olduğunu anlamadan cep telefonu ile cüzdanını koltukta bırakıp aşağı atladı. Ben müdahele edemeden koşarak korkuluklara ulaştı ve kendini aşağı bıraktı” dedi.



Polis ekipleri köprü üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde bir kişinin taksiden inip kendini boşluğa bıraktığını gören ekipler, arama kurtarma çalışması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi’ne haber verdi. Ancak yapılan aramalarda hiç bir ize rastlanmadı. Polis, olayığ ailesine haber verdikten sonra ellerindeki cüzdan ve telefonu tutulan zabıtlarla birlikte Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına gönderdi.



HABER SOSYAL MEDYADA PATLADI



Sosyal Paylaşım sitelerinde Metin Kaçan’ın intihar ettiği haberleri yayıldı. Kaçan’ın öldüğüne dair, sosyal medyada çıkan söylentiye rağmen ailesi suskunluğunu korurken arkadaşları da bilgi alamadıklarını belirterek tedirginliklerini dile getirdi. Ağabeyi, karikatürist Hasan Kaçan’a gün boyunca cep telefonundan ulaşılıp bilgi alınamazken, asistanı Sebile Hanım, “Kendilerinin de Metin Kaçan’a ulaşamadığını, haber beklediklerini” söyledi.Yazarın yeğeni Uğur Kaçan, amcasının ara sıra böyle ortadan kaybolduğunu söyledi. Özellikle Twitter’da paylaşılan ölüm haberlerini görünce kendisine ulaşmaya çalıştıklarını, ancak aileden kimsenin irtibata geçemediğini ifade etti. “Ağır Roman”ı beyaz perdeye uyarlayan yönetmen Mustafa Altıoklar ve yazar Yekta Kopan ise Metin Kaçan hakkında ortaya atılan iddialar hakkında net bir yorumda bulunamazken, “Kaçan’a ne olduğu” sorusunu herkesin birbirine sorduğunu ama kimsenin, yazarın akıbetiyle ilgili somut bir bilgiye ulaşamadığını belirtti.



Kaçan’ın çok yakın arkadaşı şair Küçük İskender, “Benim de kulağıma böyle şeyler geldi. Ama ailesine ulaşıp teyit edemedim” dedi.



Twitter’de “Metin Kaçan ile ilgili iddiaların asparagas çıkmasını diliyorum”, “Metin Kacan Abimizden hala ses seda yok. Vardir bi numarasi gene... Diye umit edelim tabii...” mesajları geçildi. Kaçan’ın yapımcısı Yelda Kelly, Medyatava internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:





“Sosyal Medya’da yer alan Kaçan’ın intiharı ile ilgili söylentilerin aslı astarı yoktur. Senaryo grubumuz bugün kendisi ile bir toplantı gerçekleştirdi, gün içinde bende konuştum. Ama kendisi yılbaşı sonrasında sevgilisinden ayrıldı, çok üzgün bir durumda şu sıralar. Telefonu kapalı, ulaşamıyoruz, ama kaygılanacak bir durum yok, sanatçılar beklenmedik durumlar karşısında bazen kendilerini geri çekip, inzivaya çekilebilirler...”

Metin Kaçan’ın akıbetiyle ilgili gel gitler akşam saatlerine kadar sürdü. Polis, ailesi istemediği için bilgi vermekten kaçınırken ailesinden bir açıklama yapılmadığı için değişik iddialar ortaya atıldı. Akşam saatlerinde ağabey Hasan kaçan’dan gelen twittern mesajına kadar. ağabey kaçan, mesajında olayı doğrulayıp, “Metin Kaçan ile ilgili bilgiler maalesef doğrudur. Aile olarak bir umuttur diyerek paylaşmadık. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ederiz.” dedi. Ağabey Kaçan’ın asistanı da



“Olayın yaşandığı, atladığı doğrudur. Ancak biz kendisine ulaşılamadan hala kayıp olarak görüyoruz” diye konuştu.



METİN KAÇAN KİMDİR



Metin Kaçan, 1961 yılında, Kayseri, İncesu’da dünyaya geldi. Ailesi ile beraber, henüz altı aylıkken İstanbul’a taşınan Kaçan, okuldan mezun olmasının ardından, 1988 yılında, çeşitli mizah dergilerine kısa öyküler yazarak yazın dünyasına katıldı.



İlk romanı Ağır Roman, 1990 yılında piyasaya çıktı. Taksim Tarlabaşı’nda, Kolera Mahallesi’nde geçen roman, şehrin günlük karmaşasında ön plana çıkmayan kenar mahalle karakterlerini ağdalı bir dille ve yerel jargona uygun bir şekilde anlatmasıyla kısa sürede büyük bir ilgiyi üzerinde topladı ve en beğenilen suç ve dram kitaplarından birisi olarak Türk Edebiyatı’nda yerini aldı.



1996 yılında, Mustafa Altıoklar yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan Ağır Roman. Okan Bayülgen, Müjde Ar, Mustafa Uğurlu ve Savaş Dinçel gibi başarılı oyuncuları kadrosunda barındırdı ve de Altın Portakal Film Festivali’nde, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dallarında ödüle layık görüldü. Ağır Roman, 2003 yılında Fransızca’ya çevrilerek bu ülkede de yayınlandı.



Metin Kaçan, Ağır Roman’ın ardından, tiner ve uçucu madde kullanan sokak çocuklarının yaşamının anlatıldığı İstedikleri Yere Giderler adlı çizgiroman çalışmasına Kemal Aratan ile beraber imza attı.



Fındık Sekiz adlı ikinci romanı, 1997 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanmasından bir yıl sonra Almanca’ya çevrilerek bu ülkede de yayınlanan Kaçan, 9 yazar 9 öykü başlığıyla yayınlanan öykü antolojisi Yalancı Öyküler’in kadrosunda da yer aldı.



Metin Kaçan, karikatürist, sinema oyuncusu ve de yapımcı Hasan Kaçan’ın kardeşidir.



Metin Kaçan, kız arkadaşı G.K'ya işkence yapıp tecavüz etmekten yargılanmış, 8 yıl 9 ay ağır hapis cezasına mahkûm olmuştu. Kaçan Sekiz ay hapis yattıktan sonra kefaletle tahliye edilmişti.





