MEVLiT KANDiLi’NDE CAMiLER DOLDU

Tarihi Hunat, Camisi Kebir ve Hacı Kılıç camileri kent merkezi ve ilçelerden gelen vatandaşlar tarafından doldu.

Camileri dolduran vatandaşlar yatsı namazı öncesi okunan Mevlid-i Şerifi ve Kuran-ı Kerim’i dinledi.

Kadın ve çocukların da yoğun ilgi gösterdiği kandil programlarında Hunat Camisi'nde vaaz eden İl Müftüsü Şahin Güven, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan 30'u polis 38 kişi için de dua etti.

Hunat Camisi önünde ise namaz sonrası Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından cemaate yarım ton sıcak süt ikram edildi.