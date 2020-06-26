Mevsimlik işçiler ve çocuklarını mutlu eden etkinlik

Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin mahallesindeki mevsimlik işçilere Kayseri İl Tarım Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliği sağlık, psikososyal destek ve sosyal uyum programı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gerçekleştirilen ziyarette mevsimlik işçilere temel gıda malzemeleri, dezenfektan malzemeleri dağıtılırken çocuklara ise balon ve uçurtma hediye edildi. Türk Kızılayı ekipleri ise mevsimlik işçilere Covid-19 salgını kapsamında gerekli bilgilendirmeler yaparak mevsimlik işçileri bilinçlendirdi.







Üreticiler ile beraber olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin” Kocasinan ilçemizin Mahzemin mahallesindeki mevsimlik işçilerimizi ziyarete geldik. Onlar şuanda fiili olarak sahada çalışıyorlar. Bizde arkadaşlarımız ile beraber çocuklarımıza hem farkındalık oluşturmak adına hem bakanlığımızın isminin daha fazla duyulması adına hem de onları mutlu etmek adına bir aradayız. Proje ortaklarımızdan biri olan Kızılay burada bizimle. Kocasinan Ziraat Odası başkanımız burada ve tüm teşkilat olarak bizler buradayız. Tarım işçilerimiz tarımın vazgeçilmez unsurudur. Bu ülkede biz tarıma ne kadar muhtaç isek bir o kadarda mevsimlik tarım işçilerimize ihtiyaç var. Önümüzdeki dönem içerisinde bu sahalarda sabit tuvaleti olan, banyosu olan, mutfağı olan, tesisleri yapmak için çaba sarf ediyoruz. Kızılay bugün burada eğitim verdi. Çocuklarımızı mutlu ettikçe bizde mutlu oluyoruz. Onlara faydalı atıştırmalarımızdan getirdik. Bu Bakanlığımızın projesidir. Bu proje çerçevesinde engelli kadınlarımızın tarıma kazandırılması projesi çerçevesinde kadınlarımızın elde etmiş olduğu, birlikte üretmiş oldukları kurutulmuş meyvelerden de çocuklarımıza ikram etme imkanı bulduk. Üreticiler ile beraber olmaktan dolayı mutluyuz. Covid-19 süreci çerçevesinde tarım işçileri ile alakalı tüm tedbirleri hem çıkış noktalarından hem de varış noktalarında teşkilatımız olarak almaktayız. Bugünde burada onlar ile farklı bir etkinlik yapmış olduk. Türk tarımına katkılarından dolayı mevsimlik işçilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.







Türk Kızılayı Kayseri Toplum Merkezi Sorumlusu Yahya Orhan ise” Burada bugün psikososyal destek programımız ile birlikte mevsimlik tarım işçilerimizin yaşamış olduğu bu sıkıntılı süreçte yanlarında olabilmek adın ve Covid-19 ile alakalı bilgilendirmek amacı ile Kayseri Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte faaliyet düzenlemiş olduk. Çocuklarımıza balon ve uçurtma dağıtımında bulunuyoruz.” diye konuştu.









Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise” Covid-19 hastalığından sonra işçilerin buraya gelmesi gitmesi bütün prosedürü İl Müdürümüz, İlçe Müdürümüz ile birlikte takip ettik. İşçilerimiz olmazsa olmazımız. Tarım işçilerimiz olmazsa bizler üretim yapamayız. Onlar bize muhtaç bizde onlara muhtacız. Bu insanların burada hijyenik bir ortamda daha sağlıklı daha güzel bir ortamda yaşamaları bu insanlarında hakkı. Bizler bu yüzden buradayız. Eksiklerini gördük, istişare ettik. Burada bunların nasıl yaşayacağını nasıl yaşadığını gördük. Bundan sonra inşallah buraya işçilerimizin daha iyi ortamda olmaları için çalışmalar yapacağız. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

