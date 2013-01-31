Meydan'da Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayda 22 yaşındaki Ş.İ.'nin tanımadığı kişilerle tartıştığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Ş.İ.'nin sol kolundan aldığı bıçak darbesi ile yaralandığı bildirildi.



Yetkililer, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

