Meysu Outlet bayram saatlerini uzattı

Kurban Bayramında da alışveriş ve eğlencenin keyfini seçkin markaları ile ziyaretçilerine sunmaya devam eden Meysu Outlet Alışveriş Merkezi, bayram öncesi kapanış saatlerini uzatarak, ziyaretçilerine rahat rahat bayram alışverişi yapmanın keyfini sunuyor.

Kayseri’nin ilk Outlet Alışveriş Merkezi olan Meysu Outlet, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde saat 23.00’e kadar açık kalarak ziyaretçilerinin alışveriş ve eğlence keyfini geç saatlere taşıyacak.Bayramın birinci günü 14.00de açılacak olan Meysu Outlet Alışveriş Merkezi , bayram süresince de 10:00-22:00 saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet Alışveriş merkezi etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Meysu Outlet AVM Müdürü Adnan Arıkan müşterilerin göstermiş olduğu yoğun ilgiden memnun olduğunu ileterek Kurban Bayramını en içten dileklerle kutladığını sözlerine ekledi.

