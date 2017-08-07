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Mezarlık duvar yapım çalışmaları devam ediyor

Develi ilçesinde köylerde devam eden yol çalışmalarının yanı sıra diğer ekiplerin de mezarlık duvar yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Mezarlık duvar yapım çalışmaları devam ediyor
Bu sezon içerisinde Hoşça Mahallesindeki mezarlığın çevre duvarını bitiren ekiplerin çalışmaları mahalle sakinlerinin büyük beğenisi kazandı. Benzer çalışmayı Yeniköy Mahallesi Mezarlığında da devam ettirmekte olan ekipler, acil ihtiyaç durumuna göre benzer çalışmaların diğer köylerde de devam edeceğini belirtti.
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