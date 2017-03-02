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MHP Kayseri mitingi 18 Mart’ta

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 16 Nisan referandumu öncesi 18 Mart’ta Kayseri’de miting yapacaklarını açıkladı.

MHP Kayseri mitingi 18 Mart’ta
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde mitingler düzenleyeceklerini belirterek, "Mitinglerimiz için ElazığBursaKayseriEskişehirSakaryaAnkaraAfyonkarahisar, Antalyaİstanbul ilk etapta planlanan şehirler. Sahada propaganda faaliyetleri devam ederken yenileri eklenir. Ama ilk etapta bu 9 il." dedi.
Kapalı salon toplantılarının devam edeceğini aktaran Yalçın, 4 Mart'ta Adana'da, 5 Mart'ta Tekirdağ'da ve 18 Mart'ta ise Kayseri'de miting yapacaklarını söyledi.
Kayseri Gündem

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