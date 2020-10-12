MHP’li Özdemir, kiraya verilecek hazine arazilerini Meclis gündemine taşıdı

TOPLAM BÜYÜKLÜK NE KADAR?

Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 400 sıra sayılı “Milli Emlak Genel Tebliği” kapsamında Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin tarımsal üretim yapılmak üzere, taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, bunların talep etmemesi halinde ise diğer gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesine ilişkin bir çalışma başlatılacak olmasına dikkat çekerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a şu soruları yönelterek cevap istedi:

“Kayseri il ve ilçelerindeki Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler tespit edilmiş midir? Tespit edildiyse ilçeler bazında bu yerler nerelerdir? Toplam büyüklüğü ne kadardır?”