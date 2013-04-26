Edinilen bilgilere göre, Osman Kavuncu Bulvarında meydana gelen trafik kazasında M.D. hakimiyetindeki 38 ZH 225 plakalı midibüs ile C.S. idaresindeki 38 KD 587 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. (iha)
Midibüsle Çarpıştı
Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
26 Nisan 2013 Cuma 10:34
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