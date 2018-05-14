Mikrokredi için kermes açıldı Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği, mikrokredi ile kendi işini kurmak isteyen kadınlara destek olmak için kermes açtı.

Talas Belediyesinin destekleri ile tarihi Harman Mahallesi Meydanında kurulan kermeste kadınlar, Anneler Günü öncesinde, kendi üretimi olan el sanatlarından, yiyeceğe; doğal ürünlerden, hediyelik eşyaya kadar çok sayıda ürünü satışa sundu. İki gün sürecek olan kermesin gelirleri, mikrokredi ile kendi işini kurmak isteyen kadınlara aktarılacak.

Mikrokredi nedir?

Grameen Bank tarafından 1976 yılında Bangladeş’te oluşturulan ve sonraki yıllarda dünyaya yayılan mikrokredi finans sistemi, hiçbir teminat istemeden kadınların işlerini kurabilmeleri için verilen bir kredi türüdür. Mikro kredi alabilmek için 5 kadının bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu kadınların akraba olmaması gerekir, aynı mahalleden olması tercih sebebidir. Türkiye’de mikrokredi çalışmaları İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından yürütülmektedir. Süreç, mikrokrediden yararlanmak isteyen kadınlar TİSVA’yı aramasıyla başlamakta; vakıftan gelen yetkililer tarafından verilen 3 günlük eğitim sonrasında kadınlar, ilk kredilerini alabilmektedir. İlk kredi miktarı bin TL olup, kredi yararlanıcıları bu miktarı, faiz olmadan haftalık 25 TL bedel ile geri ödemektedir. Ödemede sıkıntı yaşanmaması durumunda, işini büyütmek isteyen kadınlar için bir sonraki aşamada, kredi miktarı artırılmakta, en son 10 bin TL’ye kadar yükselebilmektedir.

İHA

