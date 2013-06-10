Millet Deneği Geleneksel Pilav Şenliği Yapıldı

Millet Derneği Kayseri Şubesinin geleneksel hale getirdiği pilav şenliğinin ikincisi Beştepeler parkında yapıldı. Millet derneği mensuplarının ve davetlilerin katıldığı şenlikte konuşan dernek başkanı Mustafa Temizer şunları söyledi.

Atmışlı yıllardan beri dernek faaliyeti yürüten Millet Derneği mensupları yarım asırdan beri sosyal yardımlaşma ve Hayri çalışmalarının yanında kültürel faaliyetlerde bulunmuştur. Bu faaliyetlerimizde milletimizin kültürel birliğinin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunmasını esas aldık. Bunu gençlerimize ve milletimize anlatmaya çalıştık.

Asırlardan beri milleti kamplara bölmeye yönelik bu düşman oyununa karşı milletimizi uyanık olmaya davet ettik ve yıllar öncesinden Milletim Uyan! dedik. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız temaslarda şahit olduk ki; milletimizin bu uyarıya her zamankinden daha çok ihtiyacı var.

Milletin geleceği, her zamankinden daha fazla tehdit ve tehlike altındadır. Maalesef devleti idare edenler ve idareye talip olanlar, düşmanın oyununa gelmekte, korumaya çalıştığımız milletin birliğini, vatanın bütünlüğünü bozmak için adeta yarışmakta ve düşmanın ekmeğine yağ sürmektedirler.

Dernek mensupları olarak kendi kıymetimizi ve sorumluluklarımızı daha iyi kavrayıp her fırsatta milletin kurtuluşunun milli birlikte olduğunu dile getirmeliyiz. Bulunduğumuz her ortamda siyasilerimizin, milli bir mutabakat etrafında birlikte hareket etmeye zorlanması gerektiğini dillendirmemiz şarttır. İnşallah hep birlikte, daha geniş çaplı yapacağımız uyarı faaliyetleriyle milletimizin bu tehlikeyi atlatmasını sağlayacağız. Allah bizim ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu millete tarihte üslendiği misyonu yeniden üslenmeyi nasip etsin” dedi.

Pilav şenliğine katılanlar bol bol sohbet etme imkanı bulurken, öğrenciler arasında yapılan bilgi yarışmaları ve sportif yarışmalarla oldukça heyecanlı geçti.

Haber: İhsan Görücü