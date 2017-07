Millet hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecek

Toplum olarak çok büyük demokrasi sınavı verildiğini belirten Başkan Dr. Hüseyin Per; “Türk Milleti olarak ülkesine ve milletine kast eden alçakların karşısında canlarını feda eden şehitlerimizi ve yaralanan gazilerimizi unutmadık. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Güzel ülkemizi bölmek ve Türk Milletini sıkıntıya sokmak isteyen dâhili ve harici düşmanlarımız tarih boyunca var oldu. Bu hainlere fırsat vermeme adına uyanık olmak adına çok büyük gayret sarf etmemiz gerekiyor.” dedi.

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğu dile getiren Per şunları söyledi:

“Bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez. Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır. Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik.”

Per, FETÖ ve bağlantılarının tam olarak aydınlatılamadığına dikkat çekerek, “ Siyasi irade bu karanlık örgütün tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak zorundadır. Bizler Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu ve üyeleri olarak ülkemizin birlik ve beraberliği için mücadele etmeye, her zaman millet iradesinden ve demokrasiden yana olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kurum Haberi