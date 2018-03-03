Milletimizin başı sağ olsun

Türkiye’yi acıya boğan olayla ilgili açıklama yapan Nursaçan, şunları söyledi:

“Zeytin Dalı Harekatının 41’inci gününde Türkiye'yi yasa boğan acı haberler geldi. Hatay-Hassa'nın karşısındaki bölgede teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve koruculardan toplam 8 şehit verildi, 13 asker de yaralandı. Hepimizi derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz ve kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda bir oyun oynanmasına her ne pahasına olursa olsun, ordusuyla, polisiyle aziz milletimiz asla izin vermeyecektir. Afrin'de terör grupları ile mücadele eden askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun.”

Kurum Haberi



