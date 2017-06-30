Milletvekili Atçı'dan Başkan Akay'a tebrik ziyareti

Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Başkan Akay'a yeni dönemde başarı dileklerini ileterek, Kayseri Şeker'in Kayseri ve Türkiye için önemli bir kurum olduğuna dikkat çekti.

Başkan Akay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı'nın aynı zamanda TBMM Tarım Komisyonu üyesi olması hasebiyle Bölgedeki çiftçilerin sorunları ve Şeker sektörü ile ilgili olarak bilgilendirme yaptığını belirtti.

Başkan Akay ayrıca "Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı'nın gayretli çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Sektör ve çiftçilerin sorunları ile ilgili olarak önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer'de hazır bulundu.

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