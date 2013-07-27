Milletvekili Bakır'dan Ticaret Borsasına Ziyaret

Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, ilk olarak Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü ve yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek tebrik etti. Ziyarette, Kayseri Ticaret Borsası’nın yönetim kurulu üyeleri ile Kayseri’deki hayvancılık sektörü masaya yatırıldı. Karşılıklı fikir alış verişinin gerçekleştiği ziyarette Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu’yu arayarak, tüm hayvanlara küpe takılması ve hayvanların menşeinin kayıt altına alınması için görüşmede bulundu. Bakır, hem üreticilerin hem de üyelerinin sesini duyurup, Kayseri ticaretinin gelişmesinde önemli katkıları olan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü’ye teşekkür etti.

Kayseri Ticaret Borsasını takiben Kayseri Sanayi Odasını ziyaret eden Prof. Dr. Bakır, Kayseri’nin ticarette ve sanayide Türkiye'nin lokomotifi olduğunu ifade etti. Bakır, Kayserili işadamlarının, Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, “Biz sanayimizi her zaman destekliyor ve daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Kayseri’de yüksek katma değerli ürünler üreten, bilimin ve teknolojinin en son raddeye kadar kullanıldığı bir sanayi amaçlıyoruz. Bizim hedefimiz, gayri safi milli hasılamızın yüzde 2'sini araştırma geliştirmeye ayırmaktır. Bu hedef doğrultusunda Kayseri Sanayi Odası’nın iyi yolda ilerlediğini biliyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak’ın, ihracat yapan sanayicilerin ihtiyaç ve sorunlarını dile getirmesi üzerine Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı arayan Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, ülkemizde ihracat yapan sanayicilerin taleplerini iletip, Bakan Çağlayan ile çözüm noktasında istişarelerde bulundu.

Kayseri Sanayi Odası’nı takiben Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret eden Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakır ziyarette, Kayseri Ticaret Odası üyelerinin sorunları ile ilgili istişarelerde bulundu.

Prof. Dr. Gündeş Bakır, Oda ziyaretleri sonrası Melikgazi Belediyesi’nde, AK Parti Melikgazi Mahalle Temsilcileri’ne verilen iftar yemeğine katıldı. Rahmet ve bereket getiren Ramazan Ayı'nın coşkusunu birlikte yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Prof. Dr. Bakır buradaki konuşmasında, Kayserili tüm hemşehrilerinin yaklaşan Ramazan Bayramını kutladı.

Baba tarafının nüfus kütüğünün Melikgazi Çifteönü mahallesine kayıtlı olduğunu belirten Bakır, Melikgazi ilçesinin mahalle temsilcilerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.