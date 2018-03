Milletvekili Dedeoğlu: BAHÇELİ HİÇBİR ZAMAN SİYASİ İKBAL PEŞİNDE OLMADI

AK Parti İl Başkanlığınca her hafta düzenlenen nöbetçi vekil uygulamasında bu haftaki nöbetçi vekil Sami Dedeoğlu oldu.

AK Parti il binasında basın toplantısı düzenleyen Dedeoğlu’nun gündeminde; Yerköy- Ankara yüksek hızlı treni, Kayseri Tren garı, Kudüs ve terör sorunu, AK Parti-MHP mutabakatı ve Kudüs’te tutuklanan Kayserili iş adamları vardı.

AK Parti- MHP ittifakı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye her zaman devletini düşünen bir lider olduğu için teşekkür eden Milletvekili Sami Dedeoğlu; “2019’da MHP lideri Devlet Bahçeli diyor ki, ‘Biz aday çıkarmayacağız, AK Parti’nin adayını destekleyeceğiz’. Yüzde 50 artı 1 almak gerçekten çok önemli. Bizler önce HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdık. 15 Temmuz da MHP lideri arkamızda durdu. Yeni Kapı ruhuyla beraber Anayasa’nın 18 maddelik hazırlanmasında ve 16 Nisan referandumunda destek oldu. AK Parti’nin bunları tek başına yapacağı şeyler değildi. Devlet Bahçeli ülkenin geleceği için hiçbir zaman siyasi ikbal peşinde olmadı. Birinci önceliği ‘devletimiz’ dedi. Bundan dolayı da kendilerini tebrik ediyorum.” dedi.

Yerköy- Ankara hızlı tren hattı

Yerköy- Ankara hızlı treninin Haziran ayında temel atma töreninin yapılacağını söyleyen Dedeoğlu, “Yerköy- Ankara arası 160 kilometre devam ediyor. Yerköy- Şefaatli-Kayseri 142 kilometredir. Burası Ocak ayında yapım ihalesine çıktı, bu hafta ihalesi bitecek. Haziran ayında da temel atma töreni ile başlanacaktır. Yapım süresi de 3 yıl, maliyeti de 2,5 milyardır. Bunun en önemli özelliği Ankara’dan Kayseri’ye uçaklarımız yok. Kayseri’den Ankara’ya olan mesafemiz 1,5 saate düşüyor. Onun haricinde Kayseri- Antalya 532 kilometre olup bu da iki etap şeklinde oluyor. İlk etapta Kayseri- Nevşehir- Aksaray ve Konya, ikinci kısımda Seydişehir-Serik ve Antalya’dır. Bunu da yaptığımız zaman Karadeniz ve Akdeniz’i Kayseri üzerinden birbirine bağlamış oluyoruz” şeklinde konuştu.





Yeni tren garı

Yeni tren garının Ağustos ayında inşaatına başlanacağını belirten Dedeoğlu; “Şehrimiz içerisindeki gar binası şehir dışına yapılacaktı. Fakat bakanımız ve milletvekillerimiz ile görüşmemizde şehrin içindeki eski gar binasının yanında daha uygun olduğu kararlaştırıldı. Vatandaşlarımızın ulaşım açısından da şehrin içerisinde iyi bir hizmet alacağına inanıyoruz. Havalimanımız geçmiş dönemde yapılmış ama şuanda gerçekten yetersizdir. Nevşehir Havalimanı baya uzak. Bizim uçaklarımız da günde 15 sefer yapıyorlar. Şuanda senede 2 milyon 198 bin yolcu gelmiş. Bizim yeni yapacağımız proje ile askeriyeden alınan 30 bin metrekare var. Bunu da aldığımız zaman 5 milyon yolcu gelip gitmiş olacaktır. Biz iç hatları dış hatlara vereceğiz. Ayrıca bir iç hatlar yapılacak. Vatandaşlarımızın soğukta ve kışta etkilenmemesi için körük sistemi yapılıyor. Ayrıca gelen giden yolcu kardeşlerimizin arabalarını park etmesi için de bir kapalı otopark yapacağız. Ağustos ayında inşaatına başlanıyor. Yapım süresi de 14 aydır” diye konuştu.

Kudüs ve terör sorunu

BM kararının hazmedemeyen Trump’ın Güneydoğu’ya terörist yerleştirmek istediğini kaydeden Dedeoğlu, “Biliyorsunuz büyükelçilikte Metin Topuz var. 17-25 Aralık’taki bütün bilgileri Amerika’ya sızdırdı. Bizim de devletimiz Metin Topuz’u tutukladı. Onlar istedi fakat bizim hükümetimiz vermedi. Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapıp elçiliği oraya taşımak istedi. Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliğini toplayıp orada aldığı kararları Birleşmiş Milletlere götürdü. Birleşmiş Milletler de 9 ret oyuna karşın 128 kabul oyu verildi. Dünya’nın 5’ten büyük olduğunu gösterdi. Trump çok büyük yanlışlara giriyordu. Bunu hazmedemeyen Amerika yetkilileri bu sefer Güneydoğumuzdaki Fırat Kalkanından sonra oraya terörist yerleştirmek istiyor. 15 Temmuz’da biz nasıl 80 milyon kardeşimizle devletimizi ve milletimizi savunduysak Güneydoğumuzda da bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Şimdi biz sınırlarımızı çektik. Onlar bir an önce yanlış yoldan dönmelilerdir. Biz her zaman vatanımızı nasıl koruduysak bundan sonrada korumak ile mükellefiz” İfadelerini kullandı.

Kudüs’te tutuklanan iş adamları

Kudüs’te Türk bayrağı açtıkları için İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Kayserili işadamları hakkında açıklama yapan Dedeoğlu, “Yetkili bakanlarımız görüştü, o kardeşlerimizi serbest bıraktılar. Kudüs’te Türkiye’nin Filistinli kardeşlerimizin yanında olduklarını bir kez daha belirttiler. Bende gitsem aynı şeyi yapardım. Bunlar belli bir yerden güç alıyorlar. İsrail’in geçmiş dönemdeki şeylerine baktığımız zaman halkın yüzde 90’ı Filistinli kardeşlerim. Şuan ise Filistin’de yüzde 10 bile kalmadı. Onların tek hedefleri orayı tamamen hakimiyet altına aldıktan sonra, sadece onla da yetinmeyecekler. Başta Türkiye olmak üzere bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz diye düşünüyorum. Dünya’nın 5’ten büyük olmadığını gördüler” şeklinde konuştu.

Haber-Foto: Tuba Köksal