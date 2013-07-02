Milletvekili İsmail Tamer Özel Okul Sektörüne Girdi

Aynı zamanda Acıbadem Kayseri Hastanesinin de ortakları arasında yer alan AK Parti Milletvekili İsmail Tamer’in “ Özel Tamer Anadolu Sağlık Meslek Lisesi” adında bir okul açtığı öğrenildi. Hemşirelik ve Acil Tıp Teknisyenliği gibi eleman yetiştiren Sağlık Meslek Liseleri Türkiye’de son yıllarda gelişen ve oldukça karlı bir iş olarak ön plana çıkıyor. Vatandaşlar, devlete ait sağlık meslek liselere gerekli önem verilmediğini ve yeterli sayıda açılmadığı için bu işinde özel sektöre kaydığını belirterek “ Yine her şey paraya dayalı bir sisteme doğru gidiyor. Milli Eğitimin okulları yeterli kapasitede değil. Devletin parası olmayan aileleri de düşünerek devlet okullarında yeterli iyileştirmeyi ve sayıyı arttırması lazım” diye konuştular.