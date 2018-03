MİLLETVEKİLİ TAMER; KİMSE FETÖ AĞZIYLA KONUŞMASIN

AK Parti İl Başkanlığınca her hafta düzenlenen nöbetçi vekil uygulamasında bu haftaki nöbetçi vekil Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer oldu. Ak parti il binasında basın toplantısı düzenleyen Tamer’in gündeminde; Ak Parti MHP mutabakatı, KİT’teki taşerona kadro, Kayseri- Ankara ve Kayseri- Antalya yüksek hızlı treni, Havaalanını genişletilmesi, Lojistik köy, Şehir hastanesi ve OHAL’in uzatılması konuları vardı.



Ak Parti MHP mutabakatı

Ak parti ile Milliyetçi hareket partisi arasında varılan mutabakatın Türk milletininim geleceği ve milli menfaatler için çok önemli olduğunu belirten Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “milli mutabakat şemsiyesi altına girmek isteyen diğer partilere kapımız her zaman açıktır. Milli mutabakatın temel öğesinin Rabia işretimiz olan; tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet, olduğunu her zaman ifade ettik. Bu açıdan inşallah bu mutabakat ile Türkiye’nin geleceği ile ilgili emperyalist güçlere fırsat vermeden bekasının devamı sağlanır diye ümit ediyoruz. Ak parti ve MHP den 3’er kişi görevlendirildi. Bizden Anayasa komisyon başkanımız Mustafa Şentop başkanlığında, Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve parti sözcümüz Mahir Ünal görevlendirildi. MHP’den de, Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve İsmail Aksoy komisyon olarak belirlendi.” açıklamasında bulundu.

KİT’teki taşerona kadro

Yaklaşık 800 bin kişiyi kapsayan taşeron yasasının Kamu İktisadi Teşebbüsü(KİT)’lerde ki çalışanlarla ilgili yeni bir çalışma olacağını söyleyen Milletvekili İsmail Tamer, cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda yeni bir çalışma başlatılacak. Orda ki çalışan Taşeron işçilerimizde kadroya kavuşmuş olacak yol haritası olarak şu an itibariyle Taşeron işçilerimiz kurumlarına dilekçelerini verdiler. İtiraz süreleri ikinci aşamada olacak daha sonra güvenlik soruşturması olacak. Bu konuda ince eleyip sık dokuyacağız ülkenin köküne dinamit koyan kişileri bu yasadan yararlandırmamak lazım diye düşünüyorum. “ şeklinde konuştu.

Kayseri- Ankara yüksek hızlı treni

Kayseri gündeminin en önemli konunun yüksek hızlı tren olduğunu kaydeden Tamer, “ Yüksek hızlı terenin artık projelerinin bittiğini haziran ayı içerisinde ihalesinin yapılacağını ve 3 yıl içerisinde de bitirilerek buradan 2 saat gibi ir zaman içerisinde Ankara’ya gidileceğini ifade etmek istiyoruz. Sivas Ankara yoluna, Fakılı’da 142 km’lik mesafeyi ek olarak yapmış olacağız. Tren bütçesi 2.5 milyar TL olacak. Şubat ayında fizibilitesi bitecek. Bu arada bu konuyla bağlantılı olarak Tren garının taşınması söz konusuydu. Gar binasının dünyanın her yerinde şehir içinde olacağı daha ön plana çıktı ve dolayısıyla garı taşımaktan vazgeçtik. Gar binası yeni bir projeyle yapılmış olacak. Onunda tarihi çok uzun değil yakın bir zamanda proje çalışmalarına başlıyoruz. Büyük ihtimal 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılmış olacak. Eski yol banliyö tren hattı söz konusuydu. Banliyö tren hattında 3 tane aracın teslimi Nisan ayına kadar yapılmış olacak. Nisan’ın ilk haftasında Yeşilhisar-Kayseri arası da başlamış olacak. Bu yılın sonuna doğruda, Yeşilhisar’dan başlayan hat Sarıoğlan’a kadar gitmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

Kayseri- Antalya yüksek hızlı treni

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Seydişehir-Serik – Antalya yüksek hızlı tren hattının da bu yıl içerisinde ihalesini yapılacağını belirten Tamer, çok kısa bir zaman içerisinde bu tren hattı faaliyete geçtiğinde Kayseri’nin önemli bir merkez olarak devam etmiş olacağını vurgulayarak, “bu hat genelde turistlik seyahat yapan kişilerle ilgili… Antalya’ya gelen turistleri Kapadokya’ya oradan da Kayseri’ye gelmesini amaçlıyoruz.” Dedi

Havaalanını genişletilmesi

Kayseri Havaalanının genişletilmesi için çalışma yaptıklarını belirten Tamer, “yaklaşık 30 bin metre kare kapalı olan yeni bir bina iç hatlar terminalinin yapını bitmek üzere, Ağustos ayı içerisinde ihalesi yapılacak ve kısa süre içinde bitirilerek kayseri halkının hizmetine sunulacak. Havaalanına yeni pist yapılması için de çalışma yapılacak eğer uygun bir zemin olursa ikinci bir yedek pistti de Kayseri’ye kazandıracağız.” dedi.

Lojistik köy

Lojistik köy için çalışmaların geçen yıl başladığını ama biraz daha genişletilmesi gerektiğini kaydeden Tamer, “organize sanayi ve serbest bölge içerisindeki taşınmaların lojistik köye gönderiliyor ve gümrükleme işlemi burada yapılıyordu bu da sıkıntılara sebep oluyordu. Gümrük Bakanlığı’yla görüşme neticesinde artık hem serbest bölgede hem de organize sanayide gümrüklemenin yapılarak sıkıntı yaratmadan yüklenip direkt gönderilecek. Ayrıca İncesu organize sanayisinde de yeni bir lojistik bölge açılması planlanıyor.” Açıklamasını yaptı.

Şehir hastanesi

Şehir hastanesi inşaatının yüzde 99 tamamlandığını belirten “şehir hastanesinde şu an itibariyle tıbbi cihazların alımı söz konusu sağlık bakanlı ile ilgili firma arasındaki görüşmeler devam ediyor. Birkaç aya içerisinde bu görüşmeler sonucunda tıbbi cihazlar konularak şehir hastanesini bir an önce açmayı planlıyoruz. Tam olarak zaman veremiyorum çünkü cihazların gelmesi bize bağlı değil yurt dışından geliyor. Ama bu yılın ilk yarısında açılır diye tahmin ediyoruz” dedi.

“OHAL ülkenin menfaati için devam edecek”

Bir gazetecinin OHAL’in uzaması ve Abdullah Gül’ün KHK tepsi hakkında düşüncelerini sorması üzerine Tamer, “OHAL, bugün Fransa’da birkaç tane olay olması ile uzatılıyor. Böyle bir şey olmaz. Türkiye'de 251 tane şehit, 2 bin 139 tane de gazimiz ve yaralımız var. Psikolojik bakımdan 40 yılımız gitti. Bu insanları yok sayamayız. OHAL’e kimse takılmasın. FETÖ’nün ağzı ile dış güçlerin ağzıyla konuşma olmaz. Biz ne diyoruz; bu ülkeden başka bir ülkemiz yok. Tek bayrağımız var. Biz de ne gerekiyorsa yaparız. Gerisi teferruattır. Kim ne konuşursa konuşsun, biz yolumuza bakıyoruz. İçeri de olan hainlerle mücadelemiz sürüyor. Eğer OHAL devam edecekse bundan sonrada ülkenin menfaati için gene devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Haber: Tuba Köksal