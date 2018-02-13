"Milli bekamızı tehdit edene bedelini ödetiriz"

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesinin aylık koordinasyon toplantısında gündem Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere karşı yapılan Zeytin Dalı harekatı oldu.

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı toplantıda yaptığı konuşmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22'nci gününde 11 askerimizin şehit olduğu haberi bir kez daha içimize ateş düşürmüştür" ifadesinde bulundu.

Dayı, "Düğüne gidiyoruz' diyerek aileleriyle helalleşen Uzman Erbaş Enes Sarıaslan, Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu, Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, Sözleşmeli Uzman Erbaş Enes Sarıaslan, Uzman Çavuş Halis Koca, Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın, Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca, Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut, Uzman Çavuş Serdar Ege, Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, şehadetin en yüce makamına erişmiştir.

Ülkemizin bekası için gerekirse 80 milyon, asker olur, hainlerin üzerine gök kubbeyi çökertir, Milli bekamızı tehdit edecek her kim ya da ülke olursa olsun bunun bedelini ödetiriz.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu günde hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavi gören yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" diye konuştu.

İHA