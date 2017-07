Milli iradenin sonsuza kadar bekçisiyiz

Mesajında, tarih boyunca türlü oyunlarla Türk Milletini bulunduğu coğrafyadan söküp atmaya çalışan hainlerin, 15 Temmuz’da Türk halkından hiç beklemedikleri, tahmin dahi edemedikleri ve asla unutamayacakları bir tokat yediğini kaydeden Rektör Güven, şu ifadelere yer verdi:

“Bağımsızlığından, egemenliğinden, özgürlüğünden asla taviz vermeyen Türk Milleti, kimsenin boyunduruğuna girmemiş, Büyük ve Önder Ülke olarak tarih sayfasında yer almaya devam etmiştir. Bilek gücüyle, topla tüfekle yenemedikleri milletimizi, çirkin oyunlarla yıkmaya çalışan iç ve dış hainler ile işbirlikçileri, her zaman hüsrana uğramış ve bundan sonra da hüsrana uğramaya devam edeceklerdir. Çeşitli kılıf ve kisvelere bürünerek, milletimizin dini ve manevi duyguları başta olmak üzere, özüne ait tüm değerleri kullanmaya çalışan hainlerin, her seferinde maskeleri düşmüş ve asıl amaçları ortaya çıkmıştır. Her kim, her ne güç, her ne millet olursa olsun, şunu hiçbir zaman unutmamalıdırlar ki; bağımsızlık ve özgür yaşam uğruna bugüne kadar milyonlarca şehit vermiş bu Büyük Millet, her karış toprağı şehit kanıyla yoğurulmuş bu vatan topraklarını gerekirse tek ferdi kalana kadar savunacak, sahip çıkacak ve uğruna canını seve seve feda etmeyi sürdürecektir.

15 Temmuz’da yaşanan ülkemiz egemenliğini, demokrasisini ve milli birlik ve beraberliğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimini unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı FETÖ/PDY terör örgütü, PKK, DAEŞ, YPG gibi işbirlikçi terör örgütleri ve destekçilerine, hiçbir zaman bu ülkeyi yıktırmayacağız ve parçalatmayacağız. 15 Temmuz’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokağa çıkarak, darbecilere meydanları dar eden Aziz Milletimizden şehit olanlara Allah’tan rahmet ve tedavisi devam eden yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum. Hain darbe girişiminin hemen ardından Demokrasi Nöbetleri ile 27 gün boyunca tüm yurtta meydanları boş bırakmayan, Demokrasi ve Şehitler Mitingi ile de birlik ve beraberliğini taçlandıran bu Büyük Milletten, aynı hassasiyeti, aynı duyguyu, aynı azim ve kararlılığı sonsuza kadar sürdürmesini diliyorum.”

