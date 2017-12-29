“Milli şair” ERÜ’de anıldı



Veterinerlik Fakültesi tarafından Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında “Mehmet Akif Ersoy Perspektifinden Günümüz Sorunlarına Çözümler” konulu bir konferans düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen konferansa, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmazile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Konferansın açılış konuşmasında Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, ölümünün 81. yıldönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy‘u saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Prof. Dr. İnci, “Mehmet Akif Ersoy ilk sivil veterinerlik okulundan mezun olmuş ve veteriner hekim olarak yurdun değişik bölgelerinde 20 yıl çalışmış bir meslektaşımızdır. Diğer yandan Mehmet Akif Ersoy dünyada milleti için İstiklal Marşı yazmış tek veteriner hekimdir. Bunun içinde biz veteriner hekimler, bu müstesna meslektaşımızla her daim gurur duyuyoruz” dedi.

ERSEM Yabancılara Türkçe Öğretim Programı’nda eğitim gören misafir öğrencilerinin İstiklal Marşı’nı söylemesinin ardından konferansın konuşmacısı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise, ”Mehmet Akif Ersoy Perspektifinden Günümüz Sorunlarına Çözümler” konulu konferansında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlattı.

İHA

