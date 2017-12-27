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Milli şairimiz Taceddin Dergâhı’nda anılacak

Milli şairimiz Mehmed Âkif Ersoy, vefatının 81. yıl dönümünde Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenecek program ile Ankara’da Millî Mücadele sırasında ikamet ettiği ve İstiklâl Marşını yazdığı Taceddin Dergâhı’nda anılacak.

Milli şairimiz Taceddin Dergâhı’nda anılacak
İstiklal marşımızın yazarı Mehmed Âkif Ersoy,  bugün Taceddin Dergâhı'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların katılımıyla anılacak. Saat 10.30’daki program Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak. Protokol konuşmalarının ardından İstiklal Marşının 10 kıtası öğrenciler tarafından okunacak, Mehmed Âkif'in Taceddin Dergâhında yazdığı şiirlerden birisi olan Bülbül okunacak. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erecek.
Kurum Haberi
 
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