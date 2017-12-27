Milli şairimiz Taceddin Dergâhı’nda anılacak

İstiklal marşımızın yazarı Mehmed Âkif Ersoy, bugün Taceddin Dergâhı'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların katılımıyla anılacak. Saat 10.30’daki program Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak. Protokol konuşmalarının ardından İstiklal Marşının 10 kıtası öğrenciler tarafından okunacak, Mehmed Âkif'in Taceddin Dergâhında yazdığı şiirlerden birisi olan Bülbül okunacak. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erecek.

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