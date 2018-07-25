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Milli Savunma Bakanı Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik konusuna ilişkin "Temel eğitim ihtiyaçlar, sorunlar çerçevesinde sürekli çalışmalar yürütüldü. Komisyon karar verecek" dedi. 

Milli Savunma Bakanı Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündemin en önemli konularından biri olan bedelli askerlik konusuna ilişkin soruları yanıtlayan Akar, "Temel eğitim ihtiyaçlar, sorunlar çerçevesinde sürekli çalışmalar yürütüldü. Komisyon karar verecek" ifadelerini kullandı. 

Akar ellerindeki bilgileri, geçmişte yapılan tecrübeleri ilgili komisyonlara aktardıklarını söyleyerek, "Oradaki arkadaşlarımız çalışmaları yaptılar. Yeni sitemde biz icracıyız, karar Meclis'te" şeklinde konuştu. 
Bir milyon kişi için gerekli tedbir alacalarını kaydeden Akar, "80, 90'lardan itibaren en yüksek yüzde 30, en düşük yüzde 10 olmuş. 150 bin ile 400 bin arasında bir rakam" dedi. 
 

İHA

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