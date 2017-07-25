Milli Seferberlik Otobüsü Kayseri’de

Açıklama şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlayan, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da öncülüğünde Bakanlığımız politika ve programları olarak hayata geçirdiğimiz ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ kapsamında devletimizin/hükümetimizin çalışma hayatında istihdam olanaklarının artırılması için işbaşı eğitim teşviki, ilave istihdam teşviki gibi birçok teşvik hayata geçirilmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede Kurumumuz hizmet kapasitesinin artırılması ve gelişen ve değişen işgücü piyasasına uyum sağlanabilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerimizden biri olarak; Milli Seferberlik Kampanya aracı hazırlanmış olup aracımız Kayseri ilimizde faaliyetler göstermek üzere görevlendirilmiştir.

Bu kapsamda Milli Seferberlik Otobüsü bugün saat 10:00’dan itibaren Hunat Mah. Zeynel Abidin Türbesi yanında bulunan Alanda gün sonuna kadar faaliyetine devam edecektir. Yarın ise Develi ve Yahyalı İlçelerimizi ziyaret ederek tanıtım faaliyetlerini sürdürerek ilimizden ayrılacaktır.”

Kurum Haberi





