Mimar Sinan'ın Evine Öğrenci Akını

İl Kültür Müdürlüğü Şube Müdürü Erkan Erdoğan önderliğinde Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Mimar Özlem Sümengen Özkeşkek, Mimarlar Odasından Mimar Benginur Öztaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen Melikgazi ve Kocasinan İlçelerindeki ilköğretim okullarında seçilen öğrenciler ve resim öğretmenleri ile birlikte 160 öğrenci 35 öğretmenin katılımıyla Ağırnas Kasabasında bulunan Mimar Sinanın doğduğu eve, tarihi eserlere ve yer altı şehrine bir gezi düzenlendi.
Gezide Ağırnas Belediyesinde görevlisi Mustafa Özçelik’in verdiği bilgiler ve Ağırnaslı Şair
Gezide Ağırnas Belediyesinde görevlisi Mustafa Özçelik’in verdiği bilgiler ve Ağırnaslı Şair