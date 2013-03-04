Mimar Sinan'ın Evine Öğrenci Akını

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün himayesinde ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı öncülüğünde başlatılan Kayseri Mimarsinan’ı Araştırma, Uygulama ve Tanıtma çalışmaları kapsamında “Bakmak ve Görmek:Ağırnas” temalı bir çalışmanın başlatılması, bu çalışma sonucunda çıkan eserlerden afiş oluşturulması ve eserlerin sergisinin gerçekleştirilmesi için İl Kültür Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ortaklaşa bir çalışma başlatıldı.

04 Mart 2013 Pazartesi 17:23