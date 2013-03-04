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Mimar Sinan'ın Evine Öğrenci Akını

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün himayesinde ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı öncülüğünde başlatılan Kayseri Mimarsinan’ı Araştırma, Uygulama ve Tanıtma çalışmaları kapsamında “Bakmak ve Görmek:Ağırnas” temalı bir çalışmanın başlatılması, bu çalışma sonucunda çıkan eserlerden afiş oluşturulması ve eserlerin sergisinin gerçekleştirilmesi için İl Kültür Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ortaklaşa bir çalışma başlatıldı.

Mimar Sinan'ın Evine Öğrenci Akını
İl Kültür Müdürlüğü Şube Müdürü Erkan Erdoğan önderliğinde Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Mimar Özlem Sümengen Özkeşkek, Mimarlar Odasından Mimar Benginur Öztaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen Melikgazi ve Kocasinan İlçelerindeki ilköğretim okullarında seçilen öğrenciler ve resim öğretmenleri ile birlikte 160 öğrenci 35 öğretmenin katılımıyla Ağırnas Kasabasında bulunan Mimar Sinanın doğduğu eve, tarihi eserlere ve yer altı şehrine bir gezi düzenlendi.
Gezide Ağırnas Belediyesinde görevlisi Mustafa Özçelik’in verdiği bilgiler ve Ağırnaslı Şair
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