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Mimarsinan'da Meydan Düzenlemesi Yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Bölgesinde yer alan meydan da çevre düzenleme, genişletme ve yenileme çalışması yapılacağını söyledi.

Mimarsinan'da Meydan Düzenlemesi Yapılacak
Mimarsinan bölgesine yapılan yatırım ve hizmetler ile Mimarsinanlıların Melikgazili olmanın farkını yaşadıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Mimarsinan Bölgesinde öncelikle imar konusuna önem verdik. Yol ve asfalt çalışmalarını gerçekleştirdik. Belediye hizmet binasını okul olarak hizmet vermesi için Milli Eğitime tahsis ettik. Tarihi yapıların korunması için bunların dokümanını çıkardık. Mezarlıkların genel temizlik ve yapılanmasını gerçekleştirdik. Eski Jandarma Binasını Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ederek buranın 112 Acil Sağlık merkezi olması için çalışma başlattık “ dedi.
Gerçekleştirilecek çalışma ile meydanda yer alan parkın genişletileceğini, meydan otopark alanı yapılacağını ve pazaryerinin yeniden tanzim edileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Meydan projesinin birkaç alternatif üzerinde çizildiğini ve şu anda inceleme sahasında olduğunu kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan meydanında en önemli unsurun tarihi yapının korunması olacağını çünkü kamu binası, cami, pazaryeri ve park alanların bir arada yer aldığını ifade etti.
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