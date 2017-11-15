MİMER çözümün merkezi oldu

10 ayda; 59 bin talep değerlendirildi...

2017 yılının ilk 10 ayında birimlere gelen talep, işlem, bilgi alma, şikayet ve yönlendirme gibi çok başvuruyu ilgili birimler vasıta ise çözüme ulaştırdığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Bilgi İşlem Müdürümüz bünyesinde kurulan Melikgazi İletişim merkezi kısa sürede çok başarılı bir çalışmayı gerçekleştirdiği gibi bir çok belediye ve yerel yönetimlerce örnek alınmış, idarecileri tarafından gezilmiş ve çalışma yönetmeliği istenmiştir. Çünkü Melikgazi yaparsa iyisini yapar. Melikgazi İletişim merkezi 2017 yılında faaliyete geçmesine rağmen ilk on ayda 59 bin başvuru işlemi gerçekleştirerek, belediye birimlerin büyük bir hizmetini adeta tek başına sırtlanmıştır. En fazla başvuru 13.500 ile imar birimi olurken, 8.500 Çevre Koruma, 7.500 Ulaşım müdürlüklerine başvuruda olunmuş olup iş ve işlemler yerine getirilerek çözüm odaklı belediyecilik sergilenmiştir” dedi.

çözüm odaklı belediyecilik

Bilgi İşlem Müdürü Ufuk Tan Aslan’ın birim müdürlüğüne rakamlarla iletişim merkezi hakkında bir müdürlerine sunum gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İletişim Merkezine gelen vatandaşlara çay ikram edildiğini ve vatandaşların çaylarını yudumlarken iş ve işlemlerinin yerine getirildiğini sözlerine ekledi.

İHA