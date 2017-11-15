Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MİMER çözümün merkezi oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı Ocak ayında hizmete sunulan Melikgazi İletişim Merkezinin (MİMER) son 10 ayda gerçekleştirdiği hizmet ve etkinlikle ile adeta çözümün adresi olduğunu söyledi.

MİMER çözümün merkezi oldu
10 ayda; 59 bin talep değerlendirildi...
2017 yılının ilk 10 ayında birimlere gelen talep, işlem, bilgi alma, şikayet ve yönlendirme gibi çok başvuruyu ilgili birimler vasıta ise çözüme ulaştırdığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Bilgi İşlem Müdürümüz bünyesinde kurulan Melikgazi İletişim merkezi kısa sürede çok başarılı bir çalışmayı gerçekleştirdiği gibi bir çok belediye ve yerel yönetimlerce örnek alınmış, idarecileri tarafından gezilmiş ve çalışma yönetmeliği istenmiştir. Çünkü Melikgazi yaparsa iyisini yapar. Melikgazi İletişim merkezi 2017 yılında faaliyete geçmesine rağmen ilk on ayda 59 bin başvuru işlemi gerçekleştirerek, belediye birimlerin büyük bir hizmetini adeta tek başına sırtlanmıştır. En fazla başvuru 13.500 ile imar birimi olurken, 8.500 Çevre Koruma, 7.500 Ulaşım müdürlüklerine başvuruda olunmuş olup iş ve işlemler yerine getirilerek çözüm odaklı belediyecilik sergilenmiştir” dedi.
çözüm odaklı belediyecilik
Bilgi İşlem Müdürü Ufuk Tan Aslan’ın birim müdürlüğüne rakamlarla iletişim merkezi hakkında bir müdürlerine sunum gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İletişim Merkezine gelen vatandaşlara çay ikram edildiğini ve vatandaşların çaylarını yudumlarken iş ve işlemlerinin yerine getirildiğini sözlerine ekledi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.